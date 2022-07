Banca Naţională a Elveţiei, cele mai mari pierderi din istorie în primul semestru

Precedentul record în materie de pierderi înregistrat de Banca Naţională a Elveţiei data din anul 2015, când SNB a înregistrat pierderi de 50 de miliarde de franci.



Rezultatele înregistrate de Banca Naţională a Elveţiei depind de fluctuaţiile în valoarea rezervelor sale valutare, care se ridică la sute de miliarde de franci. Rezervele SNB includ acţiuni şi obligaţiuni din străinătate. Banca Naţională a Elveţiei cumpără valută pentru a preveni aprecierea francului, care este la mare căutare în perioade de criză, apreciere care afectează economia elveţiană dependentă de exporturi.



Pierderile istorice înregistrate de SNB în primele şase luni ale acestui an se datorează în special unor pierderi de 62,4 miliarde de franci în trimestrul al doilea, cele mai slabe performanţe trimestriale înregistrate vreodată de Banca Naţională a Elveţiei.



Preşedintele SNB, Thomas Jordan, a declarat anul trecut că realizarea de profit nu este obiectivul băncii şi nu va afecta obiectivul său de menţinere a stabilităţii preţurilor, păstrarea inflaţiei sub 2%. "Mandatul de politică monetară al SNB are întotdeauna prioritate şi pot exista perioade în care îndeplinirea mandatului înseamnă că vom fi nevoiţi să acceptăm pierderi", le-a spus Thomas Jordan acţionarilor băncii în luna aprilie 2021.



Din punct de vedere legal, SNB are statutul unei corporaţii în care majoritatea acţiunilor sunt deţinute de Guvernul federal elveţian şi cele 26 de cantoane. Există, de asemenea, aproximativ 2.000 de investitori privaţi care primesc dividende dar care beneficiază de drepturi de vot extrem de limitate.



În 2021, profitul net realizat de Banca Naţională a Elveţiei (SNB) a urcat până la 26,3 miliarde franci, de la 20,8 miliarde franci în 2020, notează Agerpres.

Euro a continuat marți să piardă teren față de francul elvețian și valorează mai puțin ca niciodată atingând minimul record de 0,97605 CHF.

Motivul recesiunii actuale este situația nesigură a aprovizionării cu gaze naturale a Europei. Există temeri că acest lucru ar putea declanșa o recesiune. Rusia a anunțat luni că își va înjumătăți rezervele de gaze deja reduse prin conducta Nord Stream 1. Prețurile gazelor naturale au crescut semnificativ și chiar și astăzi, marți.

Lipsa gazelor ar pune o presiune puternică asupra economiei în întreaga Europă. Între timp, țările UE au lansat un plan de urgență pentru reducerea consumului de gaze, scrie publicația Die Presse.

Planul este destinat în primul rând să reducă riscurile care ar putea apărea dintr-o întrerupere completă a aprovizionării cu gaze rusești. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să rămână fără consecințe - nici măcar pentru Elveția.

Încă de la începutul anului, euro se numără printre cele mai slab performante valute, scrie Tavex. A pierdut aproape 11,6% față de dolarul american în șase luni. Din luna mai a anului trecut, euro s-a depreciat cu 17,5% față de dolar, iar de la ultima criză – cu 33%.

Din mai 2021, în raport cu dolarul, euro doar a scăzut. În continuare, vom afla motivul prăbușiri recente a monedei euro, ce înseamnă acest lucru pentru consumatori și economie, dar și cât va dura această scădere.

Motivul fundamental al scăderii puterii de cumpărare a unei monede este tipărirea în cantități mari de către băncile centrale. O creștere a masei monetare se numește inflație. Creșterea prețurilor pentru utilizatorii finali este doar una dintre manifestările sale.

Tipărirea banilor nu este singurul factor care influențează valoarea euro. Cursul de schimb EUR/USD este afectat de modificările cererii și ofertei pentru fiecare monedă din perechea valutară.

Când cererea globală de dolari crește și nu există nicio modificare a cererii pentru euro, dolarul devine mai scump față de euro. Odată cu o scădere simultană a cererii de euro și o creștere a cererii de dolari, așa cum este cazul în acest moment, deprecierea euro este și mai rapidă.

Situația este similară pentru francul elvețian, văzut ca o monedă de refugiu de către piețe, deși își pierde progresiv puterea de cumpărare. Doar că devalorizarea francului elvețian are loc mai lent decât cea a euro.

Deși Banca Națională Elvețiană a anunțat anterior că nu va permite ca francul să se aprecieze, de la începutul lunii iunie, valoarea acestuia a crescut semnificativ.

La scurt timp după publicarea unor date statistice care arată o creştere accelerată a inflaţiei în SUA în luna iunie, ceea ce deschidea calea unei politici monetare şi mai restrictive din partea Rezervei Federale americane, moneda euro se tranzacţiona pentru 0,9998 de dolari în jurul orei 12.45 GMT, o premieră de la introducerea sa în circulaţie, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News