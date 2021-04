Baciu: Vom opera o nouă modificare în platforma RoVaccinare: Nu va mai fi limitat numărul de persoane înregistrate de către aparținători

”Alături de prim-ministrul României, domnul Florin Cîţu, și de președintele CNCAV, col. dr. Valeriu Gheorghita, am participat la o serie de discuții cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și cei ai asociațiilor de pacienți. Tema principală a acestor discuții a fost legată de campania de vaccinare. Cu toții am fost de acord că trebuie să creștem ritmul de imunizare. În același timp, ne interesează să găsim cele mai bune soluții, astfel încât pacienții cu boli cronice să aibă parte de toate serviciile medicale de care au nevoie. În plus, trebuie să continuăm imunizarea acestor persoane și în acest fel să reducem cât mai mult îmbolnăvirile cu SARS-COV2. Au fost discuții importante și mă bucur că am reușit să punem pe hârtie și câteva idei importante:

Vom opera o nouă modificare în platforma #RoVaccinare: nu va mai fi limitat numărul de persoane înregistrate de către aparținători.

În acest fel, oricine are acces la un calculator sau telefon poate ajuta o altă persoană să se înscrie pentru vaccinare în platforma informatică. În prezent, o persoană poate programa în sistem maximum nouă persoane; Analizăm propunerea privind programarea pentru imunizare direct în centrele de vaccinare. Împreună trebuie să găsim soluții și pentru cei care nu au acces la tehnologie, iar aceasta ar putea fi o variantă prin care să îi ajutăm și pe românii care vor să se vaccineze, dar care nu se descurcă în platforma informatică.

Este important să continuăm să le explicăm celor din jurul nostru cât de importantă este vaccinarea! Mulțumesc reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor de pacienți pentru efortul pe care îl depun ca cetățenii să fie informați corect despre beneficiile serurilor anti-covid. Trebuie să luptăm împreună pentru a reveni la normalitate!”, a scris Andrei Baciu pe Facebook.