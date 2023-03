Avocatul Adrian Cuculis, sfat pentru şoferi: Să evităm înţelegerile amiabile

"O să pară dureros şi nemilos ce o să spun acum. Procesul verbal de constatare al poliţiei este un act de autoritate publică. Când doi şoferi se lovesc, apar acele vorbe, 'hai, frate, că îmi ia permisul', 'hai, că nu ştiu ce se întâmplă'.

Din experienţa clienţilor mei, vă zic că te duci cu constatarea amiabilă, iar asiguratorul va contesta veridicitatea accidentului. Îmi pare rău, dar dacă ai greşit, cu tot dragul vreau să îţi fie bine, dar nu vreau să îmi fie nici mie rău.

Chemaţi poliţia, mergeţi la accidente uşoare, să se constate acolo. Cine are de comentat, nu are decât să conteste actul de autoritate publică. Să evităm înţelegerile amiabile, când sunt cazuri care indică nişte suspiciuni.

Dacă stăteai pe loc şi a intrat cineva în tine, ok, am înţeles. Erai în mijlocul unei coloane şi a venit unul pe contrasens sau de nu ştiu unde, iarăşi, am înţeles. Dar unde e loc de interpretare, nu riscaţi, pentru că vreţi să faceţi un bine şi vă faceţi un mare, mare rău", a declarat Adrian Cuculis la Adevărul LIVE.

Service-urile nu mai primesc dosare de daună de la Euroins

Mai multe service-uri auto din ţară au început deja să refuze şoferii care vor să îşi repare maşina, dacă aceştia vin în baza asigurării Euroins. Conform mecanicilor, din cauza situaţiei în urma căreia Euroins a fost lăsată fără autorizaţia de funcţionare de către ASF, despăgubirile vor fi plătite prea târziu, abia după ce trec în competenţa Fondului de Garantare al Asiguraţilor (FGA).

"Toate solicitările clienților sau persoanelor păgubite vor trebui adresate fondului de garantare. Partea negativă este că durata va fi mai lungă. Partea buna este că garanția de a recupera prejudiciul există", a declarat Mălin Roșu, președintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, potrivit Antena 3. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News