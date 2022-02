Aventura unui belgian în România. S-a plimbat timp de un an pe la toate instituțiile pentru a demonstra că este VIU. "Teo is alive!" / Foto: Ziarul de Iași

Un belgian a avut o adevărată aventură în România atunci când autoritățile din țara sa i-au cerut un act care să dovedească faptul că el este în viață. Teo Ness este căsătorit cu o ieşeancă și rezident la Miroslava. Bărbatul trebuia să dovedească Oficiului de Pensii din Belgia că trăieşte, pentru a primi în continuare bani, scrie Ziarul de Iași. Teo Ness a avut nevoie de aproape 12 ore de periplu pe la instituţiile statului pentru a demonstra că nu este mort.

“Mai mult ca sigur că statul belgian face această verificare pentru că au fost cazuri în care pensionarii erau de fapt morţi şi alţii beneficiau de pensii. Noi, la prima oră, ne-am pornit iniţial spre Primărie. Era frig, coadă mare cu oameni veniţi pentru taxe şi impozite. După un timp, am spus că nu are sens să mai stăm la coadă şi să-i ţinem şi pe alţii după noi, mai ales că solicitarea noastră cu siguranţă ar fi provocat rumoare." , a spus Elena Liţu, soţia belgianului.

Belgianul, trimis de la o instituție la alta

Oamenii au mers la primarul Miroslavei, Constatin Niţă, dar acesta nu a știut cum să rezolve problema.

“Şi cine să-i dea aşa ceva? Cetăţeanul respectiv trebuie trecut în registrul agricol, apoi primeşte un certificat care atestă faptul că locuieşte la adresa respectivă", a sugerat Constantin Niţă.

Cei doi soţi au renunţat la mai apela la Primărie şi au decis să meargă la Postul de Poliţie Rurală să rezolve problema.

“La Postul de Poliţie am fost întâmpinaţi de un “Da?" în tocul uşii. Am crezut că trebuie să ne expunem problema în prag. Am fost invitaţi înuntru în cele din urmă. Am explicat totul pe larg. Am şi tradus documentul respectiv care era scris în engleză şi olandeză. Persoana respectivă ne-a comunicat că nu el este în măsură să ne ajute. A apărut şeful de post. Am explicat din nou situaţia. Am tradus documentul în care nu era necesar decât o semnătură şi o ştampilă, nici măcar să fie redactat vreun rând. Şeful de Post s-a uitat la noi, a văzut că suntem cât se poate de în viaţa, dar a spus că nu e de competenţa sa. I-am aratat că formularul precizează că autentificarea fie la primăria localităţii de domiciliu, fie la Poliţia Locală. După ceva timp, domnul ne-a indicat să mergem la Serviciul pentru Imigrări Iaşi, pentru că ei sunt cei care pot face asta", a mai adăugat Eelna Liţu.

"Teo is alive!"

Serviciu de Imigrări are ca atribuţii printre altele eliberarea certificatelor de înregistrare a cetăţenilor nerezidenţi, dar care depăşesc o şedere de trei luni pe raza judeţului şi a certificatelor de rezidenţă pentru cetăţenii străini. Cu certificatul de rezidenţă pe comuna Miroslava, Teo Ness a trebuit să meargă în Iaşi pentru a demonstra că este viu. “Am ajuns în cele din urmă la Serviciu de Imigrări. Cei de acolo au fost foarte prompţi. Nu au comentat când am povestit ce ni s-a întâmplat la Miroslava. Au semnat, parafat că soţul meu, Teo is alive!", a adăugat Elena Liţu.

