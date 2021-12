"Aveam o tumoare în cap. Mi-au spus că voi ramâne desfigurat". Actorul Adi Nartea, după perioada cumplită: Uităm că suntem oameni între oameni, că simțim, că respirăm

"Mi-au trebuit câteva zile să diger vestea"

"De la aflarea veștii și până la momentul operației, viața mea s-a schimbat total. Mi-am dorit să dețin controlul la tot, dar sunt atât de multe lucruri care se întâmplă încât în mintea ta apar doar întrebări: o să fie bine, o să mai trăiești? Eu, unul, am simțit că m-am întors la întrebări pe care nu le-aș fi pus altfel vizavi de viață și de ceea ce va urma. După ce am aflat vestea, mi-au trebuit câteva zile să o diger, iar apoi am intrat într-un… mood operațional, să îi spunem", a spus Adi Nartea pentru viva.ro.

De asemenea, acesta le-a oferit câteva sfaturi celor care poate trec prin situații asemănătoare în aceste momente, dar și celor care sunt perfect sănătoși.

"Un sfat ar fi să își țină mintea ocupată, nu să îți plângi de milă, deoarece nu te va ajuta în niciun fel. Cred că e mai bine să îi activezi acel plan de acțiune, în care să faci orice. Nu ai motive să ieși din casă și să faci anumite lucruri? Ieși! Sună un prieten, ajută pe cineva. Pe mine m-a ținut ocupat birocrația – tot ce aveam de făcut pentru pregătirea operației și înțelegerea mai bună a termenilor medicali. Dacă-ți dai pauze și intri în depresie… greu îți mai revii de acolo. Până una, alta, chiar dacă s-a întâmplat ceva, te uiți la tine: ai doua mâini, două picioare, respiri? Pornește de acolo! Când toată lumea caută rețeta perfectă, cel mai important e să cunoști ingredientul principal: pe tine. Iar pentru asta nu-ți trebuie neapărat vreo experiență traumatizantă, ci poți să-ți imaginezi și să o faci fără a fi nevoit să treci prin asta", a mai spus actorul.

"Mi s-au schimbat valorile"

Adi Nartea mărturisește că diagnosticul primit i-a schimbat modul în care vedea viața până atunci.

"Mi s-au schimbat, într-adevăr, valorile. Îmi dau seama că toate lucrurile după care alergăm zi de zi sunt impuse de noi, de societate, de modele impuse și uităm de unde plecăm. Uităm că suntem oameni între oameni, că simțim, că respirăm și asta este cel mai important. Se pot întâmpla atât de multe tragedii, încât faptul ca nu am ajuns sa plătesc factura la timp… este deja cu zâmbet. Cam asta ar fi lecția pe care am învățat-o". a spus Adi Nartea.

Actorul a depășit momentul dificil, este sănătos, dar merge la controale regulate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News