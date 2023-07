"Aveam metastaze la plămâni, coloană, os". Teodora, fiica lui Meme Stoica, mărturisiri despre lupta cu cancerul. Ce i-a spus Gigi Becali, atunci: "Cumva, așa a fost"

"Mi-a fost frică să vorbesc despre asta, pentru că nu îmi place să dau putere unei boli. Făceam masaj, cu maseurul de la Steaua, Cocolino, și mi-a spus: "Ai un nodul la gât. Știai?”. Și am fost la puncție, mi-a luat lichid, am primit mail-ul și am sărbătorit, că era benign. Am zis, mamă, perfect, am rezolvat și problema asta. Dar el tot creștea și am fost la Parhon.

Mă operez - a trebuit să fie tiroidectomie totală (eliminarea unei părți sau a întregii glande tiroide) că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la os. Nu plâng… Eu nici n-am știut de metastazele la os, am aflat după mult timp.

"Cum se poate așa ceva, la o persoană atât de tânără?"

După operație, trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv. Trebuie să iei o pastilă și să stai patru zile în spital. Singur. Dar eu aveam o mare frică de singurătate și după operație, când ești vai de capul tău, nu vrei să stai singur. Am făcut de două ori tratamentul cu iod, dar se vorbea atunci că trebuie să-l fac de 6-7 ori, dar am scăpat cu două terapii.

Doctorul care a examinat proba a zis: "Cum se poate așa ceva, la o persoană atât de tânără?". Nu înțelegea, nu își explica. Și, când pui întrebarea, e destul de rău. Asta a fost problema cea mai mare, jur, când îi vezi pe cei din jur și te simți vinovat că tu ai atras așa ceva, uită-te la oamenii ăștia ce le faci", a povestit Teodora Stoica, în podcastul Acasă la Măruță, scrie viva.ro.

Ce i-a spus Gigi Becali

"Nici tatăl meu nu era credincios. Și Gigi (n.r. Gigi Becali) ne-a spus: "Ăsta este un test, o să treci peste cu bine. Dar asta este toată ideea, să credeți în Dumnezeu”. Și cumva așa a fost. Odată ce mă rugam și mergeam la biserică, au dispărut cumva problemele. Și acum mă bucur de ce am, de clipa prezentă", a mai spus fiica lui Meme Stoica.

