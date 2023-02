Adrian Criț, directorul general al Societății de Transport București, a fost invitat la DC News, unde a venit cu precizări privitoare la achiziționarea de autobuze electrice și plug-in hibrid pentru transportul public din Capitală.

„Autobuze cu motoare cu combustie internă mai achiziționați?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Încercăm să evităm, pentru că toată lumea finanțează vehicule din zona ecologică și încercăm ca viitoarea achiziție să fie tot în zona vehiculelor electrice, cu niște criterii mult mai bine stabilite. Aici încercăm noi, STB-ul, să obținem o finanțare, pentru că nu putem să așteptăm de la municipalitate să investească. E clar că trebuie să investim și noi, în condițiile în care călătorii știu că circulă cu noi și au multe așteptări de la noi.

Am făcut o analiză completă alături de colegii mei din direcția economică și în condițiile în care există finanțare, și am avut discuții deja cu anumite bănci, practic, din acele costuri cu mentenanța am putea să plătim ratele pentru niște vehicule noi.

Urmează ca acele bănci să-și facă analiza și dacă ne vor finanța vom finanța o investiție de achiziția a probabil 200 de autobuze electrice“, a spus Adrian Criț.

„STB se gândește să achiziționeze numai autobuze electrice de aici încolo?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Nu neapărat, o soluție e și varianta nouă, de vehicule cu hidrogen, care sunt foarte scumpe și, de asemenea, trebuie să mergem și în zona hibridă, unde utilizăm și tehnologia electrică și partea diesel. Ne dorim niște vehicule care să fie plug-in electrice, astfel încât în zona centrală să fie utilizat motorul electric. Avem trasee care străbat Bucureștiul, iar zona centrală, fiind mai poluată, are nevoie de un transport mai verde“, a replicat Adrian Criț.

Călătorii vor beneficia de vehicule electrice

„Deci, în cel mai rău caz, vor fi plug-in hibrid“, a spus Bogdan Chirieac.

„Există și un contract de delegare a gestiunii transportului public local, semnat în 2021 cu Asociația de Transport Public Metropolitan și acolo există o cerință prin care orice vehicul nou achiziționat trebuie să fie cel puțin hibrid și Euro 6. Și din acest punct de vedere, călătorii trebuie să fie satisfăcuți pentru că vor avea niște vehicule ecologice pentru transportul public local“, a completat directorul general al STB.

