Austriecii au cea mai negativă stare de spirit din ultimii 50 de ani, arată un sondaj

Sceptici şi preocupaţi pentru viitor, austriecii intră în anul 2023 cu cea mai negativă stare de spirit constatată în această perioadă de sfârşit de an în ultima jumătate de secol, relevă rezultatele unui sondaj publicat miercuri, relatează agenţia EFE.



Numai 26% dintre austriecii intervievaţi în sondaj s-au arătat încrezători în viitor, în timp ce 32% s-au declarat sceptici şi alţi 35% preocupaţi, rezumă institutul de sondare (austriac) IMAS care a efectuat cercetarea.



Pentru al treilea an la rând, scepticismul şi preocuparea depăşesc clar încrederea, care niciodată nu a fost atât de mult timp sub 30%, mai remarcă institutul austriac.



Spre deosebire de anii anteriori, când starea de spirit a austriecilor era de asemenea negativă, preocuparea generată de pandemia COVID-19 a fost acum înlocuită de anxietatea provocată de inflaţia ridicată, în primul rând, şi de războiul din Ucraina, în al doilea rând.



Actuala cercetare sociologică de Anul Nou arată o stabilitate ridicată a pesimismului, subliniază acelaşi institut, care începând din anul 1972 realizează acest sondaj la finalul fiecărui an pentru a testa starea de spirit a populaţiei austriece şi niciodată de atunci nu a observat una atât de negativă.



Concluzia autorilor cercetării este că actualul deceniu a început în cel mai rău mod posibil, cu trei ani de crize multiple şi cu o îngrijorare profundă în rândul populaţiei.



Cât despre planurile lor pentru noul an, majoritatea celor 1.002 austrieci cu vârste de peste 16 ani chestionaţi în sondaj au spus că doresc să facă mai mult sport (45%), să mănânce mai sănătos (43%), să aibă grijă mai mult de sănătatea lor (42%), în timp ce 23% au spus că-şi propun să fie mai atenţi faţă de protecţia mediului înconjurător, scrie Agerpres.

