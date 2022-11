Aurescu, despre reuniunea miniştrilor NATO la București: Arată cu claritate importanţa strategică a Mării Negre

"Am avut acest schimb de vederi privind efectele negative asupra securităţii internaţionale, în special în regiunea Mării Negre. Faptul că la Bucureşti are loc reuniunea miniştrilor de Externe NATO, alături de reuniunea liderilor de la Munchen indică cu claritate importanţa strategică a Mării Negre în actualul context de securitate", a declarat Aurescu, după întrevederea cu ministrul Afacerilor Externe şi Europene al Republicii Croaţia, Gordan Grlic Radman.

El a punctat importanţa acţiunilor pentru implementarea cât mai rapidă a deciziilor luate la summitul NATO de la Madrid pentru consolidarea posturii aliate pe Flancul estic. Aurescu a prezentat măsurile luate de România pentru susţinerea Ucrainei.



"Este clar că este nevoie de un răspuns clar şi coordonat al comunităţii internaţionale, este clar că avem nevoie de noi sancţiuni la adresa Federaţiei Ruse de natură să descurajeze escaladarea în continuare a războiului", a adăugat ministrul român de Externe.



Ministrul croat a afirmat că ministeriala NATO de la Bucureşti este un eveniment extrem de important, "provocator ca organizare". Discuţiile dintre cei doi oficiali au vizat şi extinderea Uniunii Europene.



"Am reiterat susţinerea puternică a României pentru avansarea parcursului european al acestor state pe baza principiului meritelor proprii, a îndeplinirii criteriilor de aderare şi în conformitate cu prevederile metodologiei revizuite privind extinderea. De asemenea, ambele state acordă un sprijin puternic pentru partenerii din Balcanii de Vest şi am discutat împreună în mod aprofundat despre Bosnia şi Herţegovina şi despre susţinerea pe care o acordăm pentru dobândirea statutului de candidat în măsura în care acest stat va îndeplini condiţiile prevăzute în comunicarea recentă a Comisiei Europene", a precizat Aurescu.



"În această parte a continentului nostru trebuie să întărim prezenţa europeană astfel încât să nu existe o creştere a altor factori politici, nu neapărat binevoitori. Este esenţial să facem acest lucru prin acordarea de sprijin pentru procesul de extindere care ar consolida sistemul de valori europene în ţările care luptă pentru integrarea europeană şi ar îmbunătăţi capacităţile lor democratice. Am ajuns la concluzia că aceasta trebuie să implice în mod necesar acceptarea fără rezerve a politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene de către ţările candidate la aderare", a spus, la rândul său, oficialul croat.

Conform acestuia, ţările din Balcanii de Vest care sunt pe calea atingerii perspectivelor europene trebuie să iniţieze toate reformele necesare, să ducă o politică proeuropeană şi toate politicile pe care le are UE.

Gordan Grlic Radman: "România este un partener cu care dorim să îmbunătăţim pe mai departe relaţiile"

Cei doi miniştri au discutat şi despre consecinţele războiului împotriva Ucrainei. Ministrul croat a pledat pentru consolidarea independeţei energetice.



Bogdan Aurescu şi Gordan Grlic Radman au vorbit şi despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova, dar şi despre Iniţiativa celor Trei Mări şi Strategia UE pentru regiunea Dunării.



Discuţiile au vizat şi oportunităţile de consolidare a relaţiilor bilaterale, atât în plan politic, cât şi economic sectorial, inclusiv prin promovarea de proiecte comune.



"Am salutat împreună tendinţa pozitivă a schimburilor comerciale bilaterale. Avem deja în acest an o creştere cu peste 32% a valorii acestora comparativ cu primele şapte luni ale anului trecut şi suntem convinşi că această evoluţie va continua şi pe mai departe", a transmis Aurescu.



Potrivit acestuia, cele două state acordă atenţie protecţiei la cele mai înalte standarde persoanelor care aparţin minorităţii croate din România, respectiv minorităţii românofone din Croaţia.



Relaţiile româno-croate vor fi consolidate, a evidenţiat ministrul de Externe de la Zagreb. "România este un partener pentru noi cu care dorim să îmbunătăţim pe mai departe relaţiile economice, comerciale şi turismul. (...) Vom intensifica relaţiile noastre pentru care încă există spaţiu de consolidare şi de creştere", a spus Gordan Grlic Radman.



Şi el a apreciat protecţia pe care cele două ţări o conferă minorităţilor croată şi română. Vizita ministrului croat la Bucureşti are loc în contextul aniversării a 30 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Croaţia, dar şi al reuniunii liderilor de la Munchen şi ministerialei Alianţei Nord Atlantice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News