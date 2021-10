Aurel Pădureanu, decizie radicală la șapte luni de la moartea Corneliei Catanga

Au trecut șapte luni de când Cornelia Catanga a fost răpusă de Covid-19. Soțul ei, Aurel Pădureanu, merge zilnic la mormântul artistei și în prezent lucrează la o melodie pentru ea.

Mai mult, Aurel Pădureanu plănuiește să plece în Statele Unite ale Americii, alături de fiul său și de iubita acestuia. Cei doi vor să înceapă o viață nouă peste Ocean, iar Aurel Pădureanu are de gând să se asigure că nu le lipsește nimic și că le este bine acolo.

"Alexandru o să plece în luna februarie sau martie în America și s-ar putea să plec și eu cu el. Totul depinde de starea de sănătate! Dacă sunt sănătos, o să merg și eu în America pentru cinci, șase luni. Mi-aș dori ca o perioadă să merg acolo și să mă conving că e bine acolo", a dezvăluit Aurel Pădureanu pentru Cancan.

"Puterea mea e acolo, în pământ, dar și la băiatul meu"

Aurel Pădureanu a mai mărturisit că simte "o descărcare" de fiecare dată când merge la mormântul Corneliei Catanga și că plânge "în permanență" când e acolo.

"Simt o descărcare de fiecare dată când merg la mormântul Corneliei, plâng în permanență când sunt acolo. Puterea mea e acolo, în pământ, dar și la băiatul meu, Alexandru.", a mai spus Aurel Pădureanu.

De dorul soției sale, Aurel Pădureanu a intrat în studio și a început să lucreze la o melodie. "Este vorba despre o piesă care-i plăcea ei foarte mult, căreia o să-i fac o orchestrație frumoasă și sunt convins că o să le placă celor care o să o asculte.", a adăugat el.

Catanga spunea că "moartea dă târcoale" familiei sale

Cornelia Catanga s-a stins din viață pe 26 martie 2021, la Spitalul Universitar din Capitală, în urma unui stop cardio-respirator. Artista în vârstă de 63 de ani era infectată cu Covid-19.

Anterior, artista vorbea despre cum "moartea dă târcoale" familiei sale.

În iulie 2020, la un an de la infarct, Cornelia Catanga a vorbit despre această cumpănă. "Pe 14 iulie s-a împlinit un an de când era să mor! M-a iubit Dumnezeu şi mă iubeşte în continuare, şi pe mine, şi pe familia mea, şi pentru asta îi mulţumesc! Am respectat regulile, am ţinut dietă, am luat medicamentele la prânz, câte 14 pastile zilnic, timp de un an, în prezent (n.red. iulie 2020) mai iau doar trei. Inima mea e acum ca şi când nu aş fi avut montat un stent", spunea atunci Cornelia Catanga pentru Click!.

Tot atunci, Cornelia Catanga a mărturisit că a ajuns să creadă într-un "blestem", dat fiind faptul că perioada grea prin care trecea familia ei părea că nu se mai termină.

"Moartea ne dă târcoale, pe mine m-a iubit Dumnezeu şi m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit. Nu e o simplă coincidenţă. Am avut numai necazuri în ultima vreme", mai spunea Cornelia Catanga.