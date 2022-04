AUR, istorie la următoarele alegeri. Despre ideea Dianei Șoșoacă: „Ticăloșie sau problemă de medic? Nu mi-aș fi permis nici în glumă să zic așa ceva” - exclusiv

Ioana Constantin este de părere că românii s-au lămurit deja în ceea ce privește partidul codus de George Simion.

„Cred că oamenii s-au lămurit în ceea ce privește AUR”, a spus Ioana Constantin.

Despre Diana Șoșoacă

Amintim că Diana Șoșoacă ceruse boicotarea lui Zelenski în Parlamentul României.

„Zelenski urmează sa se adreseze Parlamentului României! Cu ce drept?! Ce vrea sa ne mai transmită de această dată?! Ipocrizia, cinismul și tupeul sunt fără margini! Scrieți parlamentarilor să REFUZE dialogul cu Zelenski!”, scria Diana Șoșoacă pe Facebook.

„Acest cetățean ucrainian a fugit până în România, unde s-a pripășit printr-un buncăr din Brașov, de unde ne vorbește astăzi în Parlament despre cât și(sau) cum ar trebui să îl ajutăm”, mai scria Diana Șoșoacă pe Facebook.

De altfel, ea spunea că ar fi corect ca și Vladimir Putin să vorbească în Parlamentul României.

„Odată ce l-ai invitat pe Zelenski să vorbească în Parlamentul României, normal ar fi să ai obligația să-l inviți și pe Vladimir Putin!”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Ioana Constantin a comentat acest subiect.

„La cât de odios este acest război din Ucraina, tu să ai tupeul fantastic să spui că vrei să vorbească Vladimir Putin în Parlamentul României?! Ori sunt de-o ticăloșie extraordinară și sunt în slujba Federației Ruse, ori au o problemă de medic deja... Nu mi-aș fi permis nici în glumă să zic așa ceva. Dar nu e vorba doar de Diana Șoșoacă. Noi o aruncăm mereu în față pe ea. Înțeleg că este mai prezentă fizic prin comparație cu restul parlamentarilor, dar nu este singura care vine cu astfel de tâmpenii și absurdități care fac jocurile Rusiei. Am văzut tot felul de declarații despre cum trebuie să fim un pic mai atenți cu Rusia, să ne împrietenim cu ei... Nu trebuie să ne împrietenim cu nimeni! Nu am nimic cu poporul rus, eu am o problemă cu această bandă de criminali care dezlănțuie iadul în Ucraina”, a zis Ioana Constantin la DC News.

Iată interviul complet:

Acest articol reprezintă o opinie.