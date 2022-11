Aspen GMF Bucharest Forum 2022. Jens Stoltenberg, Mircea Geoană și alți lideri importanți ai NATO, în România

Institutul Aspen România, în parteneriat cu German Marshall Fund of the United States, cu sprijinul NATO, Comisiei Europene și USAID, organizează cea de-a 11-a ediție a evenimentului Aspen - GMF Bucharest Forum 2022: A World in Flux - Towards a New European Architecture, cel mai amplu eveniment public internațional cu tematică geopolitică și geoeconomică găzduit în România, la București, în zilele 29-30 noiembrie 2022.

Aspen - GMF Bucharest Forum 2022 are loc în timpul Reuniunii Ministeriale NATO de la București și va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri, oficiali și comunitatea strategică într-un format tripartit care va facilita analize și abordări sinergice. Astfel, evenimentul va reuni pe aceeși scenă, în București, speakeri și moderatori internaționali de nivel înalt, printre aceștia numărându-se Jens Stoltenberg, Secretar General NATO, Mircea Geoană, Secretar General Adjunct NATO, Maroš Šefčovič, Vicepreședinte pentru Relații Interinstituționale și prospectivă, Comisia Europeană.

Ediția din 2022 are loc în contextul multiplelor crize profunde din ultimii ani, printre care și războiul desfășurat pe teritoriul Ucrainei, care a avut un impact puternic asupra întregii lumi, atât din punct de vedere economic, cât și al securității. În timp ce aspectele legate de securitate rămân o prioritate în aceste vremuri de război, conversația și acțiunile de modelare a viitoarei stabilități, a păcii și a progresului în regiune și dincolo de ea nu sunt mai puțin importante.

Astfel, în cele două zile de eveniment, reprezentanți ai mediului de afaceri, oficiali și comunitatea strategică vor lua cuvântul, dezbătând subiecte de importanță strategică, precum noua arhitectură politică și economică europeană, perspective de pace în Ucraina și în regiune, reziliența socială ca primă linie de apărare, accelerarea inovării, securitatea energetică și tranziția ecologică, lanțurile de aprovizionare ale viitorului, și multe altele.

Evenimentul va fi transmis live pe DC News și Defense Romania, precum și pe conturile de Facebook și YouTube ale celor două site-uri. Transmisiunile vor putea fi urmărite pe 29 și 30 noiembrie, începând cu ora 9.30.

