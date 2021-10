Știre în curs... DC NEWS te ține la curent cu tot ce se întâmplă în noua ediție Asia Express

Presiune, alergătură și obstacole. Aventura Asia Express pune la încercare concurenții și azi!

UPDATE 4: Cele trei echipe din cursa pentru ultima șansă au trecut prin chinurile epilatului cu ceară.

Cele trei echipe au plecat în căutarea lui Miss Trandafir, dar până atunci au avut de pregătit câteva cadouri pentru ea.

La prima probă au avut de pregătit un buchet de trandafiri, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată când au aflat că coechipierii lor va trebui să fie epilați cu ceară.

"Buchetul se face începând de la trandafirul din mijloc și adăugând floare cu floare. Unul dintre voi va face buchetul, mai exact fetele, acolo unde există fată în echipă. Veți fi epilați pe bucățele din față, urechi, nas, pomeți. Dacă buchetul nu este gata, vom trece la mâini și picioare",a spus Irina Fodor.

"Te omor, chelule! Da, da, stai că nu am avut timp acasă. Hai să începem. La chelu` mă duc eu. Să mă faci frumoasă că altfel avem scandal. Să mă faci bine, nu în bătaie de joc. Altfel nu mai vin, să știi. Te vede o lume întreagă", a spus Zarug.

În timp ce Connect-R, Patrizia și Lorelei făceau buchetul de trandafiri, Zarug, Shift și Francesco erau supuși probei epilatului. Cei trei au fost epilați pe față cu ceară, iar durerea s-a putut observa pe fețele lor.

"Asta îmi e, că plecăm urâte de aici", le-a spus Zarug colegilor săi.

După pomeți, au urmat nasul și urechile.

"Relule, panică! Rămân spân", a strigat Shift la Connect-R.

"Mamă, ce doare în ureche", a dezvăluit Francesco.

Shift și Connect-R au fost primii care au reușit să termine la timp probă și au plecat spre următoarea misiune.

UPDATE 3: Oase a fost epilat cu ceară

Oase a decis să se pregătească pentru un festival turcesc și, ajutat de amicul său, aceasta a ajuns pe mâna unui frizer experimentat. Ca să se facă frumos, concurentul a acceptat provocarea și s-a lăsat pe mâna stilistului.

Surpriza a fost uriașă atunci când și-a dat seama că singura soluție pentru a-și scoate cantitatea enormă ded ceară este smulsul și în ciuda panicii care l-a cuprins, Oase a fost epilat în nas, în urechi și pe obraji. La final, acesta a avut fața roșie ca racul, iar pielea i-a rămas fină.

"Haide mă frate-miu, mă cihnui! Nu vreau să te mai văd în viața mea, băga-mi-aș, mi-a spart urechile!”, a zis Oase, luând-o la fugă ca să scape de bărbier.

La aceleași probe vor fi supuse și cele trei echipe din cursa pentru ultima șansă.

UPDATE 2: Zarug a fost foarte nemulțumit de voturile celorlalte echipe.

"Natanticu s-a băgat în fața noastră la autosop ieri, ne-a terminat!", a spus Mihai Petre înainte să voteze.

"Dar tot ați ajuns înaintea noastră", i-a răspuns Eliza.

"Șarpe-miu și el, că Natanticu mi-a luat, dar și Patrizia mi-a luat. Era clar că între noi doi", a dezvăluit Cosmin Natanticu.

"Ar fi păcat să nu joace Trandafirii la ei acasă. Dacă îl iau pe Petre va trebui să alerg toată ziua după el și să îi înghit praful, dar nu am chef. Pe șarpe-miu, ce să zic, mi-e milă de el, uite ce față are. Ce să îi mai fac că l-a lovit soarta suficient", a spus Zarug înainte să le aleagă pe Adriana și Maria Speranța Trandafir la Cursa pentru Ultima Șansă.

"M-am gândit la tine, fă. Ești acasă la tine", a mai adăugat el.

Ediția de marți seara s-a terminat cu imunitatea echipei Lidia și Estera Buble și cu emoții pentru restul echipelor, care vor afla dacă intră în cursa pentru ultima șansă.

Nici ele, nici Cuza cu Emi nu vor participa la cursa pentru ultima șansă.

UPDATE 1: Irina Fodor a anunțat ordinea sosirii echipelor.

Pe penultimul loc au ajuns Connect-R și Shift și intră automat în cursa pentru ultima șansă, alături de Zarug și Lorelei, ajunși ultimii.

Pentru a treia echipă care să participe la joc, fiecare echipă a fost pusă să voteze.

În urma voturilor, a treia echipă intrată în cursă este: Patritzia și Francy. Alegerea lor a venit după un conflict provocat de faptul că Adriana Trandafir și Maria Speranța nu ar fi jucat corect și s-au dat drept victime.

Lista celor 9 echipe de vedete din noul sezon Asia Express

1. Mihai Petre și Elwira Petre

2. Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța

3. Cosmin Natanticu și Eliza

4. Alexandra Ungureanu și mama ei - ELIMINATE

5. Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

6. Cuza și Emi de la ”Noaptea Târziu”

7. Lorelei și Zarug

8. Lida Buble și sora ei, Estera

9. Connect-R și Shift

Irina Fodor rupe tăcerea despre Asia Express: M-a LOVIT foarte tare, m-a șocat

Competița Asia Express nu este una grea doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de filmare, prezentatori sau co-prezentatori. Aceștia se află într-o continuă mișcare, iar presiunea show-ului este nelipsită.

"O să încep cu ce m-a lovit pe mine foarte tare, ca realitate. Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine, operatori, reporteri. Toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa în ziua respectivă. Pe mine asta m-a șocat cumva. Eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că nu aș avea cum. Suntem și noi contracronometru constant.", a spus Irina Fodor, vizibil entuziasmată și surprinsă de experiența trăită.

Care e țara care a uimit-o cel mai mult

"Turcia pe mine m-a uimit, am văzut-o ca mulți alții, cred. Ca un simplu turist, mers la all inclusive, relaxare, soare, mare și multă mâncare. Nu mai e cazul, am bătut sute de km, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. În total este un traseu de 7.000 de km, este enorm. 7.000 de km pe care îi facem la pas, pe care îi fac ei din autostop în autostop. (...) Sunt locuri prin Turcia care m-au uimit, mi s-a dechis o nouă viziune despre Turcia. Este o țară extrem de frumoasă, are foarte multe comori ascunse, pe care noi le-am descoperit pe Drumul Împăraților.", a mai dezvăluit ea.

Irina Fodor, mesaj pentru Răzvan Fodor, cel care a câștigat sezonul 3 alături de Sorin Bontea

"Pe Răzvan l-am sunat fix după prima săptămână sa-i spun că sunt în continuare foarte mândră de el, chiar dacă au trecut aproape doi ani de când a fost el la Asia Express. I-am văzut pe concurenți sezonul ăsta cât efort depun, este foarte greu și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe. Mi-am dorit foarte mult să înțeleg cu adevărat proiectul ăsta și cursa asta cu totul, o simt mai mult decât mi-aș fi imaginat. (...) Îți spun sincer că nu știu cum rezistă oamenii ăștia și sunt foarte mândră de Răzvan.

Va fi un sezon cum nu a mai fost altul din multe puncte de vedere, o spun cu mâna pe inimă. Am întâlnit atâtea situații altfel decât până acum, încât sunt convinsă că lumea de acasă o să rămână uimită de faptul că am putut să ducem cursa asta la capăt", a mai adăugat Irina Fodor.