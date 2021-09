Asia Express, 20 septembrie, cine a luat IMUNITATEA. Proba care i-a SCÂRBIT: Să taci, mă dau cu capul de pereți!

Noul sezon Asia Express și-a făcut debutul sâmbătă seara, atunci când cele nouă perechi de vedete au pășit pentru prima dată pe tărâm turcesc, în condiții de competiție.

Luni seara, de la 20:30, pe concurenții Asia Express îi așteaptă prima provocare culinară de pe Drumul Împăraţilor.

Asia Express continuă marți seara cu proba de amuletă și alte provocări pentru cele nouă echipe.

UPDATE 14: În timp ce căutau cazare, oamenii au chemat Poliția, iar Connect-R și Shift au fost nevoiți să arate actele.

"Polițiștii au spus că dacă nu găsim cazare în 30 de minute trebuie să părăsim orașul", a spus Shift.

UPDATE 13: După o cursă lungă, Lidia Buble și Estera au ajuns primele la Irina și participă la jocul pentru amuletă.

Adriana și Maria Speranța au ieșit pe loul 2, fiind luate și ele, alături de Lidia și Estera de pescari și cazate.

Pe locul 3 au fost Patrizia și fiul ei.

UPDATE 12: A urmat proba ariciului de mare. Vedetele au fost nevoite să pescuiacă și să mănânce aricii, lucru care le-a întors stomacul.

În timp ce Adriana și Maria Speranța au devorat aricii, la fel și Patrizia Paglieri, Emi și Cuza au avut stări de rău.

UPDATE 11: După o vântătoare de monede, concurenții au început din nou să caute mașină pentru următoarea destinație.

Cuza și Emi au trăit experiența viața lor când au fost luați la autostop de 2 fete.

“Erau acolo în mașină două dudui, una conducea și una bea. Puse pe distracție, cu boxă portabilă în spate că sistemul din mașină nu făcea față la ce muzică voiau ele să asculte”, a spus Cuza.

Cuza a întrebat-o pe una dintre fete dacă vrea să fie soția lui, pentru ca era deja îmbrăcată în rochie de mireasă.

Fata a acceptat râzând deși nu înțelegea ce se întâmplă.

“Atunci când ai succes la femei, imediat te însori”, a spus pune Cuza.

UPDATE 10: Mihai și Elwira Petre au câștigat imunitatea și au primit cazare, mașină și 100 de euro.

UPDATE 9: Pe ce loc ajuns vedetele.

Locul 1: Mihai Petre și Elwira Petre

Locul 2: Cosmin Natanticu și Eliza

Locul 3: Lidia și Estera Buble

Locul 4: Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

Locul 5: Zarug și Lorelei.

Locul 6: Alexandra și Anca Ungureanu.

Locul 7: Emi și Cuza

Locul 8: Adriana și Maria Speranța.

Locul 9: Connect-R și Shift

UPDATE 8: Zarug a început să plângă isteric din cauza oboselii și a efortului exagerat.

"Când mă uitam în sus și vedeam ce mă așteaptă, nu cred că ați fi vrut să fiți acolo. Nu voiam să fiu acolo pentru că știam că mi-ar fi pus capac. (...) Coboară un deal, urcă o vale până la marea jale.

Am clacat! Asta s-a întâmplat. Și ce dacă?", a spus el.

UPDATE 7: Alergând pentru a doua probă, Lorelai s-a împiedicat și a căzut.

"Eu cu ochii la steag și la el, nu am mai avut ochii pe drum și uite așa m-am împiedicat și am căzut. Nu am avut timp, m-am ridicat, mi-am luat rucsacul la loc și fugi după el.", a mai dezvăluit Lorelei.

"S-a lăsat cu sânge la Asia Express", a spus Lorelei.

UPDATE 6: Cuza și Emi de la Noaptea Târziu au izbucnit în lacrimi după ce au vorbit cu mama Alexandrei Ungureanu.

"Când am intrat în benzinărie să căutăm o mașină am observat imediat că e o echipă adversă", a spus Cuza.

La scurt timp, mama Alexandrei Ungureanu a început să plângă și le-a dat o replică celor doi, care i-a emoționat profund.

"Ați găsit? Doamne ajută, bravo vouă! Am întrebat-o pe mama Alexandrei dacă se simte bine și ne-a spus....", le-a spus Cuza celor două concurente.

"Măi, băieții mei! Plâng că sunteți și voi la fel cum am fost noi", le-a spus Anca Ungureanu cu lacrimi în ochi.

UPDATE 5: Concurenții au fost supuși și celei de-a doua probleme de logică.

UPDATE 4: Vedetele au avut întâmpinat probleme cu... rațele, având de rezolvat problema de logică a lui Aristotel, considerat părintele logicii.

Mihai Petre și soția sa, Elwira, au fost primii care au rezolvat problema, urmați de Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza.

"Sunt 2 rațe în fața unei rațe, 2 rațe în spatele unei rațe și o rață în mijloc. Câte rațe sunt? Folosiți-vă de rațele din coș ca să rezolvați problema. Scrieți răspunsul corect și arătați-l judecătorului ca să primiți următorul plic.", a fost mesajul cu instrucțiuni lăsat de Irina Fodor pentru participanți.

UPDATE 3: Mama Alexandrei Ungureanu a cedat nervos. Anca Ungureanu nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns, lucru care a îngrijorat-o pe fiica ei.

"Ce ai, ți-e rău?", a întrebat-o Alexandra Ungureanu.

"Mă dau cu capul de pereți acum!", a spus ea.

"Dar ce se întâmplă, mama? Ți-e rău?", a spus Alexandra Ungureanu.

"Nu mi-e rău, te rog să mă lași în pace. Nu-mi mai pune nicio întrebare. Ideile mele s-au înțepenit. Ia decizii și atât cât pot vin după tine. Te rog să taci! Unde ne ducem noi în pustie?", a completat mama ei.

Cântăreața a rămas fără cuvinte după ce și-a văzut mama în starea în care se afla și a încercat să o liniștească.

"Păi ne ducem cum ne-am dus în fiecare zi și ne-am descurcat până la urmă", a spus artista.

UPDATE 2: După o noapte dură pentru multe dintre echipe, care nu au avut parte de cazare, a început lupta pentru imunitate.

Irina Fodor a dat start cursei.

UPDATE 1: Sezonul acesta, parcursul vedetelor aflate pe ultimele locuri va fi dictat de Nestematele puterii, pietre prețioase de Împărați.

Piatra rubinie înseamnă eliminare, iar Piatra Verde Smarald va înseamna salvare.

Cei care vor ajunge primii la Irina Fodor la finalul cursei pentru ultima șansă sunt cei care vor decide soarta ultimei echipe cu Nestematele Puterii. Dacă în cufăr este o piatră verde, echipa care a ajuns ultima este salvată, însă dacă piatra este roșie, cuplul care a ajuns ultimul va părăsi competiția Asia Express.

"Cine le va descoperi va primi bonusuri și puteri ce pot face diferența în ecuația cursei. O astfel de nestemată va fi ascunsă într-un cufăr închis cu cheia, cufărul va călători în rucsacul primei echipe ajunse la mine, iar la finalul cursei pentru ultima șansă vom vedea ce culoare are. Dacă e verde smarald, echipa e slavată. Dacă e roșu rubin, echipa va fi eliminată.", a dezvăluit prezentatoarea TV despre puterile pe care le au pietrele prețioase.

....

O ultimă probă dificilă stă între concurenți și imunitatea primei etape din Turcia, iar vedetele Asia Express vor lupta din răsputeri pentru a-și asigura locul în cursă. Traseul va fi presărat în seara aceasta cu multe misiuni care par greu de îndeplinit și care își vor spune cuvântul asupra stării de spirit a vedetelor:

”Am clacat! Asta s-a întâmplat. Starea mea în momentele acelea era de chemat salvarea”, va mărturisi Zarug. Cum s-a desfășurat momentul plin de tensiune, telespectatorii vor afla în seara aceasta.

Tot diseară, pe Drumul Împăraților, vedetele vor fi provocate să facă față și la o misiune care nu va fi deloc pe gustul lor. Aricii de mare sunt o delicatesă locală, însă concurenților le va fi dificil să îndeplinească contracronometru prima probă culinară a competiției: ”Mi-a ajuns ariciul în stomac și mi-a ieșit înapoi!”, va spune Cuza.

Mai mult decât atât, autostopul se va dovedi principalul inamic al tuturor, căci vedetele vor avea de parcurs cel mai lung traseu de până acum cu schimbări dramatice de peisaj, din vârf de munte, până la malul mării. Cum vor face față echipele în cea de-a treia zi de pe Drumul Împăraților, dar și ce echipă obține prima imunitate pusă în joc, telespectatorii pot afla diseară, de la 20:30, în cea mai nouă ediție Asia Express, difuzată pe Antena 1.

Lista celor 9 echipe de vedete din noul sezon Asia Express

1. Mihai Petre și Elwira Petre

2. Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța

3. Cosmin Natanticu și Eliza

4. Alexandra Ungureanu și mama ei

5. Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

6. Cuza și Emi de la ”Noaptea Târziu”

7. Lorelei și Zarug

8. Lida Buble și sora ei, Estera

9. Connect-R și Shift

Irina Fodor rupe tăcerea despre Asia Express: M-a LOVIT foarte tare, m-a șocat

Competița Asia Express nu este una grea doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de filmare, prezentatori sau co-prezentatori. Aceștia se află într-o continuă mișcare, iar presiunea show-ului este nelipsită.

"O să încep cu ce m-a lovit pe mine foarte tare, ca realitate. Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine, operatori, reporteri. Toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa în ziua respectivă. Pe mine asta m-a șocat cumva. Eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că nu aș avea cum. Suntem și noi contracronometru constant.", a spus Irina Fodor, vizibil entuziasmată și surprinsă de experiența trăită.

Care e țara care a uimit-o cel mai mult

"Turcia pe mine m-a uimit, am văzut-o ca mulți alții, cred. Ca un simplu turist, mers la all inclusive, relaxare, soare, mare și multă mâncare. Nu mai e cazul, am bătut sute de km, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. În total este un traseu de 7.000 de km, este enorm. 7.000 de km pe care îi facem la pas, pe care îi fac ei din autostop în autostop. (...) Sunt locuri prin Turcia care m-au uimit, mi s-a dechis o nouă viziune despre Turcia. Este o țară extrem de frumoasă, are foarte multe comori ascunse, pe care noi le-am descoperit pe Drumul Împăraților.", a mai dezvăluit ea.

Irina Fodor, mesaj pentru Răzvan Fodor, cel care a câștigat sezonul 3 alături de Sorin Bontea

"Pe Răzvan l-am sunat fix după prima săptămână sa-i spun că sunt în continuare foarte mândră de el, chiar dacă au trecut aproape doi ani de când a fost el la Asia Express. I-am văzut pe concurenți sezonul ăsta cât efort depun, este foarte greu și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe. Mi-am dorit foarte mult să înțeleg cu adevărat proiectul ăsta și cursa asta cu totul, o simt mai mult decât mi-aș fi imaginat. (...) Îți spun sincer că nu știu cum rezistă oamenii ăștia și sunt foarte mândră de Răzvan.

Va fi un sezon cum nu a mai fost altul din multe puncte de vedere, o spun cu mâna pe inimă. Am întâlnit atâtea situații altfel decât până acum, încât sunt convinsă că lumea de acasă o să rămână uimită de faptul că am putut să ducem cursa asta la capăt", a mai adăugat Irina Fodor.