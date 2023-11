„Ar trebui folosită veriga bunicilor, părinților!” Scriitorul Petre Crăciun, despre proiectele de încurajare a lecturii la copii / VIDEO

„Sunt autori care nu au avut copii, dar trebuie să ai contact cu copilul. Pe mine mă încarcă fiecare întâlnire pe care o am. Acum mulți ani, când am început să scriu, eram profesor pe undeva prin Giurgiu, într-o comună, și le citeam copiilor. Le predam istorie, dar le citeam și poezii. În poeziile mele, unul din principalele ingrediente este umorul. Umorul și inventivitatea pentru copii sunt esențiale. Am văzut că reacția este bună. I-am văzut și pe copiii mei. Și apoi mi-am păstrat obiceiul. Copiii îți dau feedbackul imediat. Dacă vezi că da, le place, atunci este bine.

În unul din numeroasele proiecte pe care le-am avut cu Biblioteca Națională a României, de lectură în familie. Era și lectură dedicată copiilor, dar am chemat și membri ai familiilor. Educația pentru cultură, pentru literatură, n-o putem face numai cu cei mici. Trebuie reîncepută cu părinții și cu bunicii. Bunicii au mai mult timp, sunt mai înțelepți, datorită vârstei, au citit mai multe cărți sau au văzut mai multe. Ar trebuie folosită veriga bunicilor și a părinților, pentru că dacă pe ei nu-i atragem în acest proiect pe care noi îl avem pentru copii. Le spun și învățătoarelor: „eu vin să vă încurajez copiii să citească, dar dumneavoastră în pauză nu deschideți telefonul, ci o carte!” pentru că acel copil face ce vede.” a declarat scriitorul Petre Crăciun.

