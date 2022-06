Ar putea China să folosească arme nucleare în războiul din Taiwan? Probabilitatea unui conflict militar în Taiwan este din ce în ce mai mare

Exercițiul s-a încheiat cu o concluzie alarmantă: următorul conflict de mare putere ar putea escalada foarte repede, potrivit Newsweek.

În timp ce președintele Xi Jinping al Chinei supraveghează o modernizare a forțelor armate ale țării sale cu ajutorul unui buget militar care aproape s-a triplat sub supravegherea sa, oficialii de la Washington cred că Beijingul își construiește capacitatea de a lua Taiwanul cu forța sau cel puțin de a-l obliga să-l ”unifice” cu continentul până la sfârșitul deceniului.

Extinderea forțelor terestre, aeriene, navale, de rachete și de sprijin strategic chineze a inclus în mod inevitabil o extindere a arsenalului său nuclear, despre care Pentagonul estimează că ar putea ajunge la 1.000 de focoase nucleare până în 2030.

Spre deosebire de Rusia lui Vladimir Putin, însă, războiul Chinei asupra Taiwanului, al cărui guvern ales democratic a promis că va lupta pentru a-și păstra libertățile, se ferește în general să utilizeze amenințări nucleare deschise.

Politica Beijingului de folosire a armelor nucleare

Beijingul are o politică declarată public de ”nu primă utilizare” (No First Utilisation), care se angajează să nu folosească niciodată armele nucleare mai întâi în nicio circumstanță. De asemenea, se angajează să nu folosească sau să amenințe cu folosirea armelor nucleare împotriva statelor care nu posedă arme nucleare.

”Există o oarecare ambiguitate cu privire la condițiile în care politica NFU a Beijingului nu s-ar mai aplica”, a spus Raportul 2021 al Departamentului de Apărare al Puterii Militare din China, publicat în noiembrie.

”Unii ofițeri din Armata Populară de Eliberare au discutat despre folosirea armelor nucleare în cazuri precum atunci când un atac convențional amenință supraviețuirea forței nucleare a PLA sau a Partidul Comunist Chinez însuși”, se menționează în raport.

Simularea strategiei de război

În recenta simulare de război organizată de Centrul pentru o Nouă Securitate Americană (CNAS) și difuzat de Meet the Press de la NBC în mai, echipele roșii și albastre au creat strategii în camere separate, iar mai târziu fiecare au simulat mișcările probabile ale Chinei și ale Statele Unite.

Exercițiul de masă a început cu PLA care efectuează lovituri preventive asupra bazelor americane din Pacific, presupunând deja că forțele americane vor fi implicate militar în apărarea Taiwanului.

SUA au răspuns prin lovirea unor ținte de valoare de-a lungul coastei Chinei, în timp ce trupele taiwaneze au încercat să respingă cea mai ambițioasă debarcare amfibie de la al Doilea Război Mondial.

Până la a treia rundă a simulării, echipa roșie care reprezintă Beijingul a decis deja să efectueze un test de arme nucleare, detonând un focos nuclear în largul coastei Hawaii, într-o demonstrație de forță menită să descurajeze noi acțiuni ale SUA, mai degrabă decât să rănească sau să omoare americani. Simularea s-a încheiat înainte ca echipa albastră să poată răspunde.

O luptă între China și SUA ar putea să devină nucleară?

”Simularea a demonstrat că modernizarea militară a Chinei și extinderea arsenalului său nuclear – ca să nu mai vorbim de importanța pe care Beijingul o acordă unificării cu Taiwan – înseamnă că, în lumea reală, o luptă între China și Statele Unite ar putea foarte bine să devină nucleară”, au raportat experții CNAS, Stacie Pettyjohn și Becca Wasser.

”Dacă Partidul Comunist Chinez decide să invadeze insula, liderii săi ar putea să nu poată accepta eșecul fără a afecta grav legitimitatea regimului. Astfel, PCC ar putea fi dispus să-și asume riscuri semnificative pentru a se asigura că potențialul conflict se încheie în condițiile pe aceștia care le consideră acceptabile”, au concluzionat aceștia.

Concluzii

Cum se va dezvolta următoarea criză din strâmtoarea Taiwan este greu de prezis, dar șansele ca ciocnirea să escaladeze la nivel global sunt foarte mari. Acesta este motivul pentru care, întrebați despre probabilitatea implicării americane, înalți oficiali americani spun că prioritatea este să se asigure că nu se va întâmpla niciodată un conflict.

Se vor implica SUA pentru apărarea Taiwanului

Cu siguranță, SUA nu sunt obligate din punct de vedere legal să apere Taiwanul de un atac chinez, în ciuda afirmației lui Biden că SUA s-au angajat să facă acest lucru.

În conformitate cu Legea relațiilor cu Taiwan din 1979, administrațiile americane succesive au vândut insulei arme defensive, dar legea nu include o garanție fermă a sprijinului militar. Asta nu înseamnă că SUA nu ar putea interveni.

Pe de cealaltă parte, Christina Chen, cercetător asistent la Institutul pentru Cercetare pentru Apărare și Securitate Națională, cel mai important grup de reflecție militar din Taiwan, a declarat pentru Newsweek că ”probabilitatea unui conflict militar în strâmtoarea Taiwan în termen scurt este din ce în ce mai mare”.

