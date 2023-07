Antonia recunoaşte că este "în etapa de grăsuţă. Trebuie să îmi regăsesc motivaţia de a merge la sală"

"Da, o să o spun: oficial, sunt în etapa mea de grăsuță, fără îndoială. Știu că nu vă pasă. Sincer, nici mie nu mi-ar păsa, dar simt că trebuie să spun asta pentru că trebuie să-mi regăsesc motivația să mă întorc la sală. Adevărul este că nu e vorba numai despre motivație. Pe lângă asta e vorba și de programul meu. Sunt mamă, artist, soție, fiică, prietenă, entertainer. Nu am nicio scuză, însă. Du-te la sală așa cum o făceai și în anii anteriori. Mergi la sală dimineața! Dar ar fi așa de bine să dorm mai mult, dormitul e minunat. Ai uitat să menționezi înghețata pe care ai mâncat-o toată vara, Antonia. Par nebună, dar nu sunt, îmi e doar foarte foame și asta mi se întâmplă când îmi e foame", a spus Antonia pe instagram.

"Nici nu-mi pot aminti cum îmi arăta abdomenul înainte să am copii. Trebuie să fie drăguț să ai o talie subțire, naturală, fără vergeturi pe piele, totul neted. Dar este frumos să ai și copii, iar eu am trei deja. Este destul, sunt bine. Și doar ca să vă dau o idee de cât de obsedată și perfecționistă sunt când vine vorba despre antrenamente și mâncat sănătos, toate astea nu au fost suficiente. Am mers și am făcut liposucție și sunt mulțumită acum. Sunt bine, dar sunt obsedată de detalii. Asta e problema mea. Cred că odată ce corpul tău trece prin schimbări după ce naști, începi să te simți nesigură pe tine. Cred că este natural. Acum știu că unii ați spune: ‘Despre ce vorbești? Arăți bine! Nu spun că nu arăt bine, dar a fost chinuitor. Încerc să îmi amintesc acele zile în care nu mă chinuiam, atât. Dar sunt bine. Acum știu cum să ascund aceste imperfecțiuni. Uneori mă enervează aceste vergeturi pe piele pe care le am în jurul abdomenului, dar sunt în viață și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost doar atât", a recunoscut Antonia, cu sinceritate, citată de profm.ro.

