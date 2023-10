Antonia, mâhnită după ce i s-a aruncat cu gheață în cap, la un concert. ”Sună urât, dar așa ne sălbăticim”

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din România, însă pare că nu toți cei care merg la concertele acesteia merg pentru a petrece un timp de calitate și au ”ieșiri” mai puțin firești.

Invitată în podcastul Giuliei Anghelescu, cea mai bună prietenă a sa, Antonia a explicat câteva dintre situațiile care au marcat-o, deși la momentul respectiv a încercat să nu le da prea multă importanță, dar a și învățat din aceste experiențe, mai puțin plăcute.

”Sună urât, dar așa ne sălbăticim. Îmi venea să spun că să nu bag în seamă lumea. Dar să nu bag în seamă lumea care îmi face rău sau văd vreo fază. De-a lungul vremii am fost încercată de mai multe ori. Au avut grijă mai mulți oameni să îmi arate că nu mă plac unde mă duceam.

Ba am fost în cluburi unde mi s-a aruncat cu gheață în cap și ca să nu am reacții vulcanice, că e normal să fii Ce s-a întâmplat, cine mi-a aruncat?

Am lăsat așa, nu m-am uitat în jur. Au fost multe faze în care lumea este rea, gratuit, fie că este frustrată sau poate că, pur și simplu, nu mă place. Nu are cum să te placă toată lumea, când fac asta este clar că sunt frustrați, totul este psihologic.

Am tot ignorat faze. Și intrăm în Nu băga în seamă. Nu ai voie, că tu ești persoană publică. Nu ai voie, nu ai voie...

Am mai avut și eu reacții, nu foarte multe, dar au fost. (...) Nu că nu mă mai interesează, dar nu mai pun la suflet. Cu experiență, după multe comentarii urâte, după multe faze urâte care mi se fac sau mi se spun gratuit, fără să le fa nimic”, a mărturisit Antonia.

”E greu, pentru că le aduni și dacă ai o reacție, faci ceva sau te cerți, tot tu ești... Desigur, cel mai bine este să nu te cerți sau să nu bagi în seamă, dar sunt om”, a explicat despre cum încearcă să evite conflictele cu așa zișii fani, căci un fan adevărat ar înțelege că și artistul este tot un om, cu trăirile, emoțiile și dramele sale.

Arătată cu degetul că nu a stat la autografe

Un astfel de episod a fost în 2018, când artista a aflat de moartea bunicului său cu doar câteva ore înainte de un concert pe care trebuia să îl susțină la Galați.

”Nu o să uit atunci când eram în drum spre Galați. Am aflat efectiv cu o oră înainte să ajung acolo și eram praf. Am cântat, mi-au făcut jobul”. Dar pentru că nu a avut capacitatea să stea și la pozele cu fanii, a plecat imediat după concert, motiv pentru care participanții la eveniment au fost foarte deranjați și au reacționat inuman.

”După am plecat, nu am mai stat la poze într-adevăr, pentru că nu am mai avut stare și mă înjura lumea pe net. Nu îți e rușine că am stat acolo cu copilul în frig o oră?. Îmi băteau în dubă, urlau…Să stau să le explic de fiecare dată”, a mai spus Antonia.

Citește și: Mira și-a îngrijorat fanii. "Trec printr-o perioadă mai nasoală. Mă simt rău"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News