Mira și-a îngrijorat fanii. "Trec printr-o perioadă mai nasoală. Mă simt rău"

Mira este nevoită să ia zilnic antibiotice pentru o problemă de sănătate mai veche, sperând la o recuperare completă. Deși tratamentul o ajută în parte, artista se confruntă cu reacții adverse, ceea ce o face să se simtă permanent obosită și indispusă.

„Trec printr-o perioadă mai nasoală din cauză că am reacții adverse de la antibioticele pe care le iau și mă simt în permanență rău... But fake it until u make it...”, a scris Mira pe InstaStory.

Cu toate acestea, Mira încearcă să rămână optimistă și să se bucure de viață, așteptând cu încredere zilele mai bune în care se va simți din nou în formă. Împreună cu iubitul ei, Levi Elekes, artista a ajuns recent în Dubai, la un hotel de lux, pentru o vacanță romantică de scurtă durată.

Cu ceva timp în urmă, Mira și iubitul ei au fost călcați de hoți. Cântăreața și Levi Elekes, actualul ei iubit, petreceau momente împreună pe terasa casei, moment în care liniștea avea să le fie tulburată de... hoți. Au observat cum cineva a aruncat o floare în curtea casei, pentru a verifica starea senzorului de alarmă. Ulterior, persoana i-a văzut pe cei doi și a luat-o la fugă. După această întâmplare, Mira a montat mai multe sisteme de alarmă pentru a fi pregătită în cazul în care ar putea să fie „vizitată” din nou de "musafiri nepoftiți".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News