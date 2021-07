Anglia - Danemarca, a doua semifinală de la EURO 2020. Echipele probabile şi ultimele informaţii

Anglia a devenit prima echipă fără gol încasat în primele sale cinci meciuri la EURO, după victoria categorică obţinută în sferturi contra Ucrainei, 4-0, în timp ce Danemarca a început competiţia cu două eşecuri, a continuat cu trei victorii şi s-a calificat în penultimul act după ce a învins Cehia la limită, cu 2-1.



Pentru selecţionata Albionului va fi a treia semifinală europeană, după ce a pierdut în faţa Germaniei în 1996, chiar pe Wembley. Danemarca nu a mai jucat o semifinală din 1992, când a eliminat Olanda la loviturile de departajare, câştigând ulterior trofeul.



O victorie ar face din Anglia a 13-a ţară care ajunge în finala EURO şi prima debutantă într-o astfel de finală de la Grecia şi Portugalia, în 2004.



Danemarca are doar patru victorii în faţa Angliei în 21 de partide oficiale, englezii adunând 12 succese. Totuşi, cel mai recent meci s-a încheiat cu victoria danezilor, cu 1-0 pe Wembley, în data de 14 octombrie 2020, în Liga Naţiunilor. Fundaşul Harry Maguire a fost eliminat chiar înaintea golului marcat de Christian Erisken, iar Reece James după ultimul fluier. Eriksen şi Simon Kjaer au atins amândoi selecţia cu numărul 100 în partida respectivă.



Primul meci, jucat pe Stadionul Parken din Copenhaga, pe 8 septembrie 2020, se terminase cu scor alb, 0-0. În partida respectivă, a doua cu Kasper Hjulmand selecţioner al Danemarcei, Christian Norgaard şi-a făcut debutul la gazde, iar Kalvin Phillips, Conor Coady şi Jack Grealish, în naţionala Angliei.



Danemarca a mai câştigat o dată pe Wembley, în septembrie 1983, cu 1-0, prin golul semnat de Allan Simonsen, din penalty, rezultat decisiv pentru calificarea danezilor la EURO 1984 în dauna englezilor.



Cele două echipe s-au înfruntat o singură dată la EURO, în 1992, remizând (0-0) la Malmoe, în prima etapă a grupelor.



Anglia a pierdut ambele sale semifinale de Campionat European, prima în 1968 în faţa Iugoslaviei (0-1), iar a doua în 1996, în faţa Germaniei (5-6 la loviturile de departajare).



Reprezentativa Three Lions se află la a zecea sa participare la un turneu final EURO, având un loc trei în 1968 şi o semifinală atinsă în 1996.



În sferturi la EURO 2020, Anglia a reuşit cea mai categorică victorie la un turneu final de Campionat European, 4-0 cu Ucraina.



Anglia nu a primit gol ultimele sale zece meciuri pe Wembley în preliminarii şi turneu final EURO combinate. Englezii nu au pierdut niciodată la un turneu final pe Wembley, având 10 victorii şi 4 egaluri, semifinala din 1996 cu Germania fiind considerată remiză.



Danemarca a mai jucat trei semifinale de EURO, pierzându-le pe primele două, 0-3 cu URSS în 1964 şi 4-5 la loviturile de departajare cu Spania în 1984, dar câştigând-o pe ultima, 5-4 cu Olanda la loviturile de departajare, în 1992.



Danezii participă pentru a noua oară la un turneu final EURO. Au obţinut calificarea neînvinşi, după patru victorii şi patru egaluri în grupa preliminară, terminând în urma Elveţiei.



Selecţionata Albionului este la a trei semifinală consecutivă sub comanda lui Gareth Southgate, după ce le-au pierdut pe primele două în prelungiri, 1-2 cu Croaţia la Cupa Mondială din 2018 şi 1-3 cu Olanda în Liga Naţiunilor 2019.



Portarul englez Jordan Pickford a ajuns la 696 de minute fără gol primit la naţională, fiind la doar 25 de minute de recordul lui Gordon Banks, care include primele patru partide ale Angliei la Cupa Mondială din 1966, încheiată cu victoria finală a englezilor.



Până la partida cu Ucraina, din sferturi, Anglia nu mai marcase patru goluri într-un meci la un turneu final din finala Cupei Mondiale 1966 (4-2 cu Germania, după prelungiri).



Şapte componenţi ai lotului Angliei au participat la finala Ligii Campionilor în acest an, Ben Chilwell, Reece James şi Mason Mount, de la Chelsea, Sterling, Phil Foden, John Stones şi Kyle Walker, de la Manchester City.



Din lotul prezent la Cupa Mondială din 2018, la care Anglia a încheiat pe patru, se regăsesc nouă jucători, Kane, Stones, Trippier, Henderson, Rashford, Sterling, Walker, Pickford şi Harry Maguire.



Danemarca a reuşit în premieră trei victorii consecutive la un turneu final EURO, prin succesul obţinut în faţa Cehiei, în sferturi, danezii având şi cel mai bun atac (11 goluri) faţă de celelalte turnee final disputate (EURO sau Cupă Mondială).



Echipa antrenată de Kasper Hjulmand a devenit prima echipă din istoria turneelor finale EURO care a marcat câte patru goluri în două meciuri consecutive, 4-1 cu Rusia în ultimul meci din grupă şi 4-0 cu Ţara Galilor în optimi. Spania a şters această performanţă ulterior, cu două victorii consecutive cu cinci goluri marcate (5-0 cu Slovacia, 5-3 cu Croaţia).



Danemarca este prima formaţie care atinge semifinalele EURO după ce a pierdut primele sale două partide la turneul final. Danezii sunt şi prima echipă care ocupă locul secund în grupă cu o victorie şi două eşecuri.



Meciul va fi condus de o brigadă olandeză, cu Danny Makkelie la centru, ajutat la cele două linii de arbitri asistenţi Hessel Steegstra şi Jan de Vries. În camera VAR vor fi olandezii Pol van Boekel şi Kevin Blom, germanul Christian Gittelmann şi polonezul Pawel Gil.



Arbitrul român Ovidiu Haţegan a fost delegat ca al patrulea oficial, iar Sebastian Gheorghe va fi rezervă de arbitru asistent.



Echipele probabile:

Anglia: 1. Jordan Pickford - 2. Kyle Walker, 5. John Stones, 6. Harry Maguire, 3. Luke Shaw - 4. Declan Rice, 14. Kalvin Phillips - 17. Jadon Sancho (sau 25. Bukayo Saka), 19. Mason Mount, 10. Raheem Sterling - 9. Harry Kane (căpitan). Selecţioner: Gareth Southgate.

Danemarca: 1. Kasper Schmeichel - 6. Andreas Christensen, 4. Simon Kjaer (căpitan), 3. Jannik Vestergaard - 17. Jens Stryger Larsen, 23. Pierre-Emile Hojbjerg, 8. Thomas Delaney, 5. Joakim Maehle - 9. Martin Braithwaite, 12. Kasper Dolberg, 14. Mikkel Damsgaard. Selecţioner: Kasper Hjulmand.