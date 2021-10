Andrei Aradits, despre criza din căsnicie: Nu mai e cale de întoarcere

"Era miercuri. Sâmbătă ne-am căsătorit"

"Tocmai ce se căsătoreau niște cunoștințe. Eram în bucătărie și-i bârfeam. Ne minunam de ce fel de tămbălău sunt oamenii capabili la asemenea evenimente – restaurant, invitații, formație, rochie, flori, nași, meniu… tot haosul care preschimbă sensul profund al evenimentului dintr-o promisiune, un jurământ, într-o zdrăngăneală petrecăreață costisitoare, obositoare și vulgară. Și cred că eu am zis: "Ce tare ar fi să ne facem nunta… la Mac!. Și ea s-a uitat la mine și a zis: "Hai! Era miercuri. Sâmbătă ne-am căsătorit", a spus Andrei Aradits.

"Nu mai e cale de întoarcere"

"La un moment dat, am făcut un pact: uite, avem o casă. Fundația e bună. Poate în timp o să crape pereții, o să se strice acoperișul. Zugrăvim. Reparăm. Dar nu dărâmăm casa. În momentele alea de scandal nu dinamităm. Eliminăm din discuție posibilitatea asta. Eu nu-mi iau valiza și plec, tu nu te muți la taică-tău, nu divorțăm. Pur și simplu nu pronunțăm cuvinte în sensul ăsta. Atunci nu ne rămâne decât posibilitatea să ne cerem iertare și să găsim cale de funcționare. Dacă într-un cuplu cineva are în cap bagajul făcut deja, atunci în perioada de criză va face un gest definitiv. Și apoi nu mai e cale de întoarcere. Nu e o treabă religioasă această credință, pur și simplu e o chestiune de cuvânt. Asta cred că reprezintă căsătoria. Am promis", a mai spus Andrei Aradits pentru viva.ro.

Andrei Aradits este căsătorit de 15 ani cu Andreea şi au împreună un fiu, Eric, în vârstă de 14 ani. Andrei Aradits este unul dintre cei mai apreciați actori. Acesta s-a născut la București, pe 18 ianuarie 1973. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" în 1996, clasa prof. Florin Zamfirescu.

De la debutul său pe scena Teatrului Evreiesc de Stat, unde a jucat până în anul 2002, Andrei Aradits a avut în numeroase spectacole de teatru: rolul Mesia în "Golem", regia Catalina Buzoianu; Jack - "Cabaret", regia Andreea Vulpe; Fedka -"Scripcarul pe acoperiș", regia Harry Eliad.