Andreea Raicu, cuvinte emoționante despre apariția Măriucăi în viața ei: "Eu nu am avut copii până acum..." (FOTO)

"Măriuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul şi m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniţi din familii defavorizate, cu daruri şi multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo şi, în tot acest timp, Mariuca nu s-a dezlipit de mine. La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranţă şi m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun.

După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun şi am luat-o pe micuţa Maria. Mă aştepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă şi am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiţie să o iau în weekenduri şi în vacanţe. A crescut atât de frumos şi a căpătat atâta încredere în ea.

La 16 ani, a ales să plece din Bucureşti împreună cu mama ei, care a găsit un loc unde să stea într-un sat îndepărtat. A fost dureros pentru amândouă să ne despărţim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou. Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos şi să îşi crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraş mai aproape de mine şi astfel am putut să ne vedem mai des. Săptămâna trecută, a venit în Bucureşti cu fetiţa ei, Daria, care acum are aceeaşi vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară.

"Viaţa, atunci când îţi ia ceva, îţi dă ceva la schimb"

Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei. Este incredibil cum viaţa, atunci când îţi ia ceva, îţi dă ceva la schimb. Eu nu am avut copii până acum, iar ea şi-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani, pentru că am spus “da” când m-a întrebat dacă poate să vină la mine acasă, pentru toate amintirile, momentele frumoase pe care le petrecem împreună şi mai ales pentru dragostea necondiționata dintre noi.

Timpul petrecut împreună e o bucurie, iar de când a apărut şi Daria, totul a devenit şi mult mai amuzant. Existenţa nu face niciodată greşeli aşa că e nevoie doar să ai încredere", a povestit Adreea Raicu pe Facebook.

