Andreea Marin, la 20 de ani de la aventura pe Kilimanjaro: "Caută-ți muntele și urcă-l! După o astfel de experiență, ești cu totul alt om”

Într-un interviu exclusiv SPECTACOLA, Andreea vorbește despre trăirile de atunci, dar și despre cum a influențat-o această aventură în anii care au urmat.

În 2001, Andreea Marin pornea într-o călătorie curajoasă, riscantă, de pionierat. A escaladat vulcanul Kilimanjaro, cel mai înalt munte al Africii, cu o altitudine de 5895 m. A fost prima jurnalistă din România care a urcat pe Uhuru Peak. S-a întors de acolo nu doar cu un documentar fascinant, dar și cu niște lecții personale care au urmat-o în următorii 20 de ani și pe care astăzi le impărtășește cu noi.



SPECTACOLA: Erai extrem de tânără și de curajoasă. Care au fost gândurile tale înainte de această aventura? Și cum ai primit propunerea de a face parte din acest proiect indrăzneț?



Andreea Marin: Eheee, dacă știam eu spre ce mă îndrept, cu toată tinerețea și entuziasmul meu, cu toată energia mea de la acea vreme, cred că mă gândeam de 2 ori înainte să plec la drum! Adevărul e că am avut un partener de călătorie insistent, care a lucrat și în trustul Pro și la National Geographic, un om talentat și un temerar, Călin Vrabie, care a filmat ascensiunea și a montat filmul acelei aventuri. El își dorea mult pe cineva în fără camerei, care să fie un ghid bun pentru telespectator și un mod descurcăreț, cu o imagine puternică, pentru a găsi sponsorii necesari călătoriei, care avea costuri serioase. Acel om potrivit am fost eu. Am mai avut o motivație: treceam printr-un impas al vieții personale și îmi doream să urc un munte, metaforic vorbind, să reușesc să mă desprind de greutatea momentului și să văd de acolo, de sus, ce mă așteaptă de cealaltă parte a muntelui. Am reușit, cu o diferență: nu a fost doar o poveste din imaginația mea, ci stanca a devenit realitate. La întoarcere, eram un alt om.

SPECTACOLA: Pe lângă curaj, voință, a fost nevoie de un efort fizic intens. Nu cred că a fost ușor din niciun punct de vedere (au fost nopți nedormite, oboseală, durere fizică). Ce te-a motivat, de-a lungul drumului, să mergi mai departe?

Andreea Marin: Felul meu de a fi, sunt un Capricorn hotărât și ambițios, mă gândesc bine înainte de a porni la drum, dar dacă fac primul pas, determinarea mea e deplină, nu mai am ezitări. Există doar drumul înainte, spre a împlini ce mi-am propus. A fost o săptămână de urcuș, o diferență de nivel cam de 1000 m altitudine pe zi, adică o distantță de aproximativ 12-15 km, am pornit de la căldura junglei ecuatoriale și am ajuns pe pisc, la ghețari veșnici, unde frigul îți întra în oase și, deși visasei atât de mult acel moment, nu puteai sta mult, am savurat victoria, răsăritul printre ghețari, am privit orizontul și am coborât.

