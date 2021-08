Andreea Mantea, durere uriașă: Mergeam în cimitir și vorbeam cu ea. Mi se spunea că am înnebunit

"Doar aşa am trăit. Ai văzut că sunt tot felul de dogme care au anumite limite. Eu le am pe ale bunicii mele. Eu le am pe acelea şi nu ies din ele. "Oriunde intri şi orice faci, saluți de la primul om până la ultimul, vorbeşti cu toată lumea, nu te uiţi în altă parte, ci te uiţi în ochii omului pentru că se numește respect.. Nu mormăi. Deschizi gura şi vorbești cu el. Nu vrei să vorbeşti, pleci. Nu stai să vorbeşti urât cu cineva, supărat". M-am ghidat toată viaţa după toate lucrurile pe care le-am văzut la ea.

Avea o putere fantastică de convingere. Era o luptătoare, nu se oprea din nimic. Nu avea nicio treabă, nu o interesa. S-a judecat pentru nu ştiu câte pământuri. Ea toată viaţa ei s-a luptat. Nu mai trăieşte... Ea este foarte mândră de mine. Vorbim non-stop. Trebuie să facem ceea ce ne face pe noi fericiţi, liniştiţi şi împăcaţi şi, dacă eu simt nevoia să mă duc la mormântul ei să o întreb ceva sau doar să o vizitez... La începuturi, după ce a murit, mă duceam şi stăteam cu ea - că era ger, că era cald, că era noapte - şi vorbeam cu ea tot.

Mi se spunea că o luasem... Nu mai avem voie să simţim... că am înnebunit. Noi nu mai avem voie să mai suferim, să mai plângem, că suntem traumatizaţi. Nu avem voie să ne trăim sentimentele. Nu eram pregătită să renunţ la ea şi nu o să fiu niciodată", a spus Andreea Mantea în emisiunea "În Oglindă".

"Mama se supără dacă vede asta!"

"Mereu am simțit-o pe mamaia ca pe mama mea. Mama se supără dacă vede asta! Am simțit că am două mame! (…) Îmi lipsește foarte mult, îmi lipsește enorm, pentru că aveam curajul să-i spun orice. Tot, tot! Non-stop îmi lipsește. Non-stop, non-stop, non-stop. Să vorbesc cu ea, să stea cu David, să-l cunoască pe David, să vorbească cu David, să-l învețe și pe el ce m-a învățat pe mine, să nu știu, să vorbesc cu ea, să mă duc la ea, să stau cu ea, să o aud, să o văd, să o simt, să facă ceva, să mă certe, să mă certe când greșesc. Ce mă certa...”, mărturisea Andreea Mantea, în emisiunea sa, la începutul anului.