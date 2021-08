Andreea Ibacka a spus care este sexul bebelușului. "E pe bune, Cabral a aflat ce am în burtică" - VIDEO

Andreea Ibacka l-a anunțat pe Cabral într-un mod inedit despre sexul bebelușului lor. Aceasta a postat un video pe pagina de Facebook în care a arătat cum și-a surprins soțul. Cabral a tot insistat că nu vrea să știe dacă este băiat sau fetiță, dar după mai multe încercări Andreea Ibacka a reușit să îi spună. A intrat peste el în baie și a aruncat cu confetti peste soțul său. Erau de culoare albastră așa că Cabral și-a dat seama că este vorba despre un băiețel. Acesta s-a bucurat enorm.

"Gata, e pe bune, Cabral a aflat ce am în burtică. De urmărit până la final… Episodul următor: curățenia de după confetti.", a scris Andreea pe pagina sa de Facebook.

Cabral, declarații despre cea de-a doua sarcină a Andreei Ibacka

Prezentatorul a dezvăluit pentru protv.ro că el și Andreea Ibacka nu au plănuit să aibă al doilea copil împreună, dar s-au bucurat când au aflat că familia lor se va mări.

„Așa pare că s-a potrivit. Nu ne-am propus nimic, ne-am bucurat că s-a întâmplat. Sigur, cea mai mare bucurie va fi pentru Namiko, va avea partener de joacă și de năzbâtii, probabil”, a spus Cabral.

Totodată, Cabral a afirmat că soția lui se simte bine și că împreună, se pregătesc pentru 'dublu prăpăd'.

„Sarcina pare ok, n-au fost probleme și evenimente, Andreea e bine. Acum e și mai relaxata, știe la ce să se aștepte, are experiență și poate corela mult mai ușor informațiile și stările. Sperăm să fie o sarcină ușoară, Namiko de-abia așteaptă livrarea… noi ne pregătim de Haos x2. Dublu prăpăd. Năcazul revine. Beleaua Stereo. Din toamnă, în Casa Ibacka…”, a mai spus el.

Primul lor copil, micuța Namiko, va împlini trei ani în luna decembrie. Cabral mai are o fiică din relația cu Luana Ibacka, pe Inoke, care e majoră. Namiko a venit pe lume în 2018, pe 5 decembrie, chiar înainte de Moș Nicolae. Atunci, Cabral spunea că 'la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor'sa a' mică.' Dacă cei doi vor lua aceeași decizie și în toamna acestui an, rămâne de văzut.

