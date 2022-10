Andreea Bălan a făcut pasul în direct: L-a pupat! Pepe și Temișan au rămas mască

Andreea Bălan a făcut un gest surprinzător la ”Te cunosc de undeva”, unde a trecut la fapte. Vedeta, prin prisma surprinderii date de momentul pregătit, l-a pupat pe Emilian. Tânărul s-a transformat în Enrique Iglesias și și-a luat rolul în serios, scrie SpyNews.

Se pare că Andreea Bălan a fost surprinsă de felul în care tânărul a interpretat celebra piesă ”Bailando”, conform presei mondene. Emilian și colegul lui de la ”Te cunosc de undeva”, Wrs, s-au transformat Enrique Iglesias & Gente De Zona.

”Ce să mai... atitudine, carismă... Coregrafia, în spatele vostru, a fost foarte tare, bestială, băieții cu fetele, un duel foarte frumos, iar voi... Ești sexy, Emilian”, a mărturisit Andreea Bălan, înainte de gestul neașteptat.

Momentul a fost încurajat de Sore, care a intervenit și i-a spus lui Emilian că Enrique Iglesias își alege de fiecare dată o fată din public, iar apoi o invită să o pupe. ”Emilian, ca să completez ce a zis Andreea, să știi că Enrique Iglesias își alege o fată din public pe care o invită să o pupe pe scenă”, a spus Sore.

Țeapa luată de Andreea Bălan

Andreea Bălan a rămas fără 90.000 de euro după o investiție care s-a transformat într-o pagubă.

Andreea Bălan a făcut o investiție de 90.000 de euro în imobiliarele din nordul Capitalei, o investiție care s-a dovedit să fie, de altfel, una păguboasă.

”Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii "Dansez pentru tine", cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo. Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă... Am angajat o firmă de avocatură şi s-a făcut un proces. Dacă tu ai bani, îţi luăm ţie banii. Și a trebuit să mai fac eu un alt proces cu fiscul din Ploieşti şi între timp celelalte firme să-si plătească cota lor”, a spus Andreea Bălan pentru Observator News.

Blocul promis a rămas neterminat, iar artista cu banii luați

Un investitor israelian a convins mai multe persoane care l-au considerat de bună credință să investească 20 de milioane de euro în complexul de locuințe aflate în stadiul de proiect. Fiecare s-a ales cu o garsonieră sau un apartament în Planorama, proiectul imobiliar ce urma să ia formă în zona Doamna Ghica. Apoi, același om de afaceri, după terminarea primului bloc de locuințe din cele patru, câte prevedea proiectul, a fugit cu banii obișnuiți de la primii 571 de cumpărători, printre aceștia aflându-se și cântăreața Andreea Bălan.

Artista, dar și fosta sa colegă din trupa Andre își doreau o locuință în zona rezidențială. Cea dintâi urma să aibă un apartament la etajul 11, din care se poate vedea acum doar scheletul clădirii. Problemele artistei nu s-au terminat aici, ANAF blocându-i conturile pentru că voiau să recupereze taxa de timbru aplicabilă procesului colectiv. La acel moment, presa de scandal a lansat zvonuri care spuneau că artista nu și-a plătit dările către stat.

