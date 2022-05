Andra a ajuns de urgență la medic. Ce le-a transmis fanilor

Andra le-a dezvăluit fanilor că se confruntă cu o problemă de sănătate și i-a rugat să o ajute în găsirea unui cabinet unde să își scoată molarul de minte.

„Dragii mei, ce mai faceți? Toate bune? Voiam să vă cer părerea. Astăzi o să-mi scot molarul de minte și voiam să văd dacă v-ați confruntat cu această situație și cum ați reacționat după, cum a fost experiența voastră. Toată lumea în jurul meu mă sperie și am zis că vreau s aflu și părerea voastră. Țineți-mi pumnii”, a spus Andra pe InstaStory.

Andra Măruță a recunoscut câte kilograme are: „Mă lupt cu acest lucru”

Andra și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și în legătură cu o altă problemă pe care o înfruntăm mulți dintre noi: kilogramele în plus acumulate în timpul pandemiei.

„Viața mea acum e despre mâncare.”

„În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea.”

„Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine. Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza… De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri”

„Dușmanul meu în relația mea cu Cătălin este telefonul lui. Mie mi se pare că numai ajung la Cătălin din cauza telefonului. Înțeleg, e meseria lui, dar… dacă e să-i reproșez ceva, este legat de telefonul ăsta.”

„Nu sunt o persoană geloasă, nu sunt o persoană care să reproșeze chestii, n-am fost niciodată, dar dacă stă în casă (n.r. pe telefon)… Dacă el e tot timpul pe telefon, pierde niște lucruri.”

„Îi zic: «Nu mai sta! Ok, rezolvă, dar…» (…) Vreau să fie al meu fără telefon. Mi se pare în același timp nedrept să-i reproșez asta, dar…” a declarat Andra Măruță.

