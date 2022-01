Anca Țurcașiu, imagini provocatoare pe plajă, în Punta Cana. Cum s-a pozat actrița, la 51 de ani

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai atrăgătoare femei din showbizul românesc și are o siluetă de invidiat și foarte multe femei au vrut să știe care este secretul interpretei.

Ei bine, la cei 51 de ani ai săi, divorțată, Anca Țurcașiu se răsfață într-un concediu prelungit, în Punta Cana, Republica Dominicană.

Recent, solista și-a uimit fanii de pe Instagram, după ce a publicat mai multe fotografii senzuale.

Îmbrăcată într-un costum de baie negru, mulat, actrița a pozat sexy pe nisip, departe de frigul din țară.

"După multe valuri luate direct în cap, am reușit să fac o ultimă ședință foto! Am râs cu lacrimi... Ce am trăit aici e o încărcare imensă de baterii!", a scris Anca Țurcașiu, pe Instagram, alături de fotografiile din vacanță.

Anca Țurcașiu, despre marele său secret: Este un mod de viață. Am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine

Recent, Anca Țurcașiu a dezvăluit ce i-a schimbat viața.

Acum 30 de ani, actrița a devenit vegetariană. Interpreta și-a schimbat alimentația și a renunțat la mai multe produse.

"N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea. Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seara și să văd care-i diferența. Este imposibil", a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru ProTV.

"Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm", a mai spus Anca Țurcașiu.

