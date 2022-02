Anca Pandrea, cu mâna vânătă, la un eveniment: Am căzut pe scări, cu capul în jos

"Am căzut ca un bou pe scări"

“Am o vânătaie de la cot până la umăr, am căzut, din neatenție. Ca să fac o glumă, pictorii aflați aici, la expoziție, pot lua de la mine și verde, și galben, și albastru, și maro, și mov… de la vânătaia mea (râde- n.r.). Da, am făcut un efort să ajung la expoziție pentru că, vă spuneam, am căzut ca un bou pe scări. Am pus dezinfectant, pastile, în toaletă, am acoperit și m-am dus pe scări la toaleta de vară. O dată, de două ori. Și, apoi, am stins lumina. De ce? Nu știu. Și am căzut pe scări, cu capul în jos, picioarele pe scări. Nu pot să-ți arăt ce am pe mână.

Noroc că eram cu o prietenă, Zoița. Am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. Din neatenție. De atunci, mă ridic ușor, merg ușor. Dar am venit să ridic lucrarea cu mine și Iura, este absolut superbă, realizată de Traian Tuckman. De asemenea, mi s-a dăruit și o carte veche de vreo 50 și ceva de ani. Acolo este o fotografie cu Iura… pe care nu o am. Pe lângă acestea, m-am bucurat să văd și lucrarea realizată de pictorul renumit Elian Băcilă, un tablou în negru, pe care scrie un citat de-al lui Iura: “Copiilor de toate vârstele le dăruiesc tinerețea mea grafică”. Nu puteam rata o asemenea expoziție”, a declarat Anca Pandrea pentru ciao.ro.

"Am făcut CT la plămâni să vedem dacă sunt ok"

Recent, ea a fost la analize și CT la plămâni și speră ca rezultatul să fie unul bun, asta pentru că își dorește să plece câteva zile la munte, desigur, dacă se mai încălzește vremea.

“Am făcut CT la plămâni să vedem dacă sunt ok. Săptămâna viitoare o să aflu rezultatul și, în funcție de asta, o să văd dacă pot pleca și eu câteva zile la munte. Carmen Fulger, regizoarea, m-a invitat la ea. Am fost și anul trecut, am stat o săptămână. Poate ajung și anul ăsta”, a mai spus Anca Pandrea.

