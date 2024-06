"M-au sunat vecinii că soțul meu vrea să fure ceva". Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, scandal în plină stradă: "Te faci de râs. Uită-te puțin la tine ce ai ajuns"

Ieri, Laurențiu Reghecampf a mers cu poliția peste Anamaria Prodan și a acuzat-o că i-a furat un skijet.

"Bună ziua! Sunt Anamaria Prodan, aici îl avem pe fostul fin, care l-a făcut turnător pe domul Reghecampf. (…) Nu este nimic furat. Eu am spus-o public, este skijet-ul familiei, l-am adus la reparat aici. Atât. Am venit să îl iau acum. E ok? (…) E aici și domnul Reghecampf… uitați cu ce se ocupă. Skijet-ul copilului lui care a venit la reparat. A venit cu domnul Gabi Oprea, finul nostru, care l-a făcut turnător dacă vă aduceți aminte, că vinde meciuri și face numai nenorociri, astăzi fiind cel mai bun prieten al lui Reghecampf. Sesizare făcută la poliție pentru nimic, doar pentru a face circ și scandal și panaramă. L-am rugat pe domnul Reghecampf de mii de ori să înceteze și să termine cu aceste nenorociri și nu face altceva …(…)

Domnul Reghecampf pune poliția pe drum aiurea, oamenii nevinovați nu înțeleg de ce. Deci cam despre asta este vorba. (…) Cu ce se ocupă Reghecampf în loc să vină să își vadă copilul acasă. Despre asta este vorba. Ca să nu mai aud că Anamaria Prodan face și drege. Este skijet-ul adus de mine la reparat, iar domnul Reghecampf a venit doar să-l ia și să-l vândă și pe ăsta că are nevoie de foarte mulți bani. (…) Nu este furat nimic, este soțul meu Laurențiu Reghecampf, este skijet-ul copilului meu adus la reparat. Este înmatriculat pe numele lui Reghecampf, dar nu are nicio legătură. Suntem soț și soție. Sunt bunuri de familie, am vorbit cu avocatul acum. (…) M-au sunat vecinii că soțul meu vrea să fure ceva.(…) Am aflat acum că a venit să ia skijet-ul și că l-a declarat furat. Eu am spus la televizor că sunt în proprietatea familiei”, a spus Anamaria Prodan pe Instagram, potrivit ciao.ro.

"Uită-te puțin la tine ce ai ajuns!"

Anamaria Prodan: Eu l-am adus, eu îl iau! Trage mașina, te rog frumos, și leagă-l de mașină să îl iau acasă.

Laurențiu Reghecampf: Nu există așa ceva!

Anamaria Prodan: Aoleu! Este bunul copilului meu!

Laurențiu Reghecampf: Nu este bunul nimănui!

Anamaria Prodan: Tu nu ai un copil pe care nu l-ai mai văzut de 3 ani? De ce nu treci pe acasă să îți vezi copilul, Laurențiu Reghecampf? De ce furi și ce a mai rămas la copilul ăsta? Pentru ce?

Laurențiu Reghecampf: Am venit să recuperez ce ai vândut tu.

Anamaria Prodan: Eu nu am vândut nimic. (…) Reghecampf, te faci de râs în fața țării, tu realizezi?! (…) Uită-te puțin la tine ce ai ajuns, cu Gabi Oprea care te-a făcut turnător toată viața. Te-a făcut zob din toate punctele de vedere. (…)

Vezi și: "A fost împins să facă asta". Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat: "M-a sunat"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News