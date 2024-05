"A fost împins să facă asta". Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat: "M-a sunat"

"Astăzi, am vorbit după mult timp cu Laurențiu Reghecampf la telefon - și am vorbit de toate, despre ce s-a întâmplat. Sunt atât de mulți oameni în jurul nostru care și-au dorit foarte tare acest război și despărțirea asta, încât Laur o să-și dea seama după multă vreme. Eu am realizat de foarte multă vreme. Nu am fost împinși să facem asta, dar cu tot ce s-a întâmplat după, cu niște oameni mici și mărunți... (...) Am vorbit să închidem toată nebunia asta pentru copiii noștri. Ce am construit noi nu va mai construi nimeni niciodată, nimeni nu va egala acest cuplu care a fost celebru și va rămâne celebru. Noi am fost unici în istoria fotbalului mondial", a declarat Anamaria Prodan, emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

"Laur a fost împins să facă asta"

"Astăzi, am vorbit cum vorbeam pe vremuri - foarte calm. Nu trebuie să ne târâm prin procese, că nu avem de ce. Fiecare știe ce a dobândit de la familie, pentru ce a muncit. Ronald (n.r. actualul iubit al impresarei) nu merită să trăiască povestea asta despre care nu știe, nu-l interesează. Îi iubește pe copii, merge cu ei peste tot. Suntem o familie frumoasă mult prea frumoasă ca să trăim o nebunie. (...) Îmi doresc să fie într-adevăr o discuție constructivă și să ne vedem, după ce îmi termin gala asta de box, să stăm acasă cu copiii noștri să vorbim, pentru că asta e doar între mine, el și copiii noștri. (...)

Eu știu că Laur a fost împins să facă asta, pentru că el nu s-ar fi dus la Poliție să reclame furtul mașinilor - că mașinile sunt în fața casei, circulăm în fiecare zi cu ele, barca este pe lac, o vede toată lumea. I-am spus că nu mai vreau să vorbim despre prostiile astea. I-am spus că va veni o zi în care va înțelege cât bine i-au făcut acești "prieteni". Laur m-a sunat, pentru că cel mic a vorbit cu el. Copilul este fericit. (...) Eu îmi doresc să cred că discuția noastră va avea un final fericit și că vom crește împreună acești copii minunați. Amândoi am realizat că facem jocul tuturor aiurea", a mai spus ea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News