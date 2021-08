Sarah, fiica Anamariei Prodan, rupe tăcerea despre Reghe: Nu vom mai accepta orice guri de canal! Merită bătuți cu biciul ud!

Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf mențin primele pagini ale ziarelor din România, dar a ajuns și în presa internațională.

Anamaria Prodan a reacționat dur după zvonurile cu privire la faptul că Laurențiu Reghecampf ar avea o amantă și după ce antrenorul și-a făcut apariția la conferința de presă de prezentare la Universitatea Craiova fără verighetă pe deget.

Chiar dacă antrenorul a anunțat divorțul de Anamaria Prodan în urmă cu două luni, impresarul a negat această informație și a ținut să întărească ideea de cuplu fericit prin numeroasele postări de pe Instagam alături de Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan s-a enervat

"Dacă așa ați aflat voi că stă cu amanta la Craiova, mergeți și faceți poze clare. Nu ca cele din Deltă și prezentați-le. Dacă ma înjură si îmi vorbește urât mie sau copiilor, întrebați-l pe el sau pe cine vreți. Amanta, prieteni apropiați. Eu nu mai vreau să stau zilnic să fac sau să desfac viața lui Reghe sau a mea sau a copiilor.

Dacă Reghe face ceva, pleacă, are amante, să vă spună el. Eu, fetele și Reghe Jr. suntem toți uniți. Familie. Cine nu vrea să mai facă parte din familie e liber să facă ce vrea. Noi suntem cu capul sus.

Dacă ma urăște? Păi de ce să mă urască? Ca am muncit pentru el secundă de secundă, pentru că m-am luptat pentru el cu tot fotbalul? Că i-am creionat și, ulterior, trasat un drum perfect către performanță? Că l-am susținut necondiționat în toți acești ani? Că i-am dat totul pentru a face performanță? Că i-am dăruit cel mai frumos băiețel? Că alături de mine a crescut si amândoi am construit ceva unic fără nici un ajutor din exterior? Ar putea cineva sa ma urască?”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit sport.ro.

"Deocamdată are nevastă!"

"Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bine dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele. Este hilar pentru mine care m-am născut cu prea mult creier și cu prea multă abilitate cum asemenea persoane au atâta tupeu să cheme paparazzi să facă scenarii, să plece prin străinătate. Să-și pună prietenele să facă poze. Să dea ponturi pe unde mănâncă si cu cine sunt… Și vezi Doamne au apărut la TV, își cresc tariful, îngroapă familii și aduc în groapă bărbații care dorm pe ei.

M-au omorât toți cu banii investiți în astfel de femei! Le numesc așa cu toate că lângă mine e Reghe Jr. care le cataloghează trash și sunt fericită că luptă împotriva comportamentului bărbaților gen gâscă ideală. Aveți încredere că nici gura de aur, nici fata cealaltă nu pot decât… să stea în genunchi și să se roage la Dumnezeu”, a mai spus ea.

"Nimic nu mă oprește. Anamaria Prodan este inegalabila, inimitabila, fatală"

"Nimic nu ma oprește. Eu, Sarah, Rebecca și Reghe Jr. suntem uniți si așa vom rămâne forever. Noi nu ne lăsam conduși de instincte primare si nu rupem rândurile niciodată! Nu ținem pe nimeni cu forța alături de noi! Anamaria Prodan este inegalabila, inimitabila, fatală… trecerile mele de la înger sau demon sunt fulgerătoare. Sunt cel mai abil om născut in 1972. Când lucrez la un prototip, singură îmi doresc să-l fac să fie perfect. Și culmea îmi și iese.

Noi trăim decent fără ascunzișuri, fără scandal, fără umilințe, fără paparazzi! Cine ma cunoaște știe clar că nu m-am coborât și nu am să mă cobor la nivelul unor fete de oraș. Mândria și demnitatea poate mi-au adus și dezavantaje. Dar niciodată nu am să decad, nu am să las capul în jos, nu am să decad! In fata copiilor mei sunt idol si așa am sa mor. Principiile de viața dacă le ai si dacă le si înțelegi nu ai cum sa cazi de la plus infinit la minus minus minus infinit! Pe mine nimeni nu are cum să mă doboare, cum să mă lovească, cum să ma șantajeze!", a completat Anamaria Prodan.

Printre toate declarațiile în care îl apără pe Laurențiu Reghecampf și încearcă să-și păstreze familia intactă, impresara a scăpat și câteva declarații din care reiese că problemele din căsnicie sunt serioase.

Conform unor surse din anturajul cuplului, Reghe și-ar dori să divorțeze cât mai repede de Anamaria Prodan. Mai mult de atât, fostul antrenor de la FCSB ar fi părăsit căminul conjugal de mai bine de jumătate de an.

"Și-a luat numai hainele de pe el și atât. Nu s-a despărțit de Ana pentru că voia să fie cu o altă femeie, ci pur și simplu pentru că nu mai erau fericiți împreună. Pur și simplu, Laurențiu a încetat să mai simtă că poate continua. Problemele nu sunt de ieri, de astăzi, ci de vreo doi ani. Dar au mers înainte de dragul copiilor, și-au dat nenumărate șanse. Până nu a mai rămas nimic", ar fi spus apropiații cuplului pentru playsport.ro.

Laurențiu Reghecampf i-a propus soției sale să fie ea cea care depinde actele de divorț, dându-i termen până în luna septembrie. În caz contrar, Laurențiu Reghecampf este pregătit să mute divorțul în instanță.

"Este dispus să lase tot ceea ce are pe numele copiilor săi, numai să fie un bărbat liber. Reghe nu vrea un război cu Ana, ci un divorț amiabil, vrea să rămână prieteni de dragul anilor petrecuți împreună, dar mai ales al copiilor. În plus, vrea să fie un cavaler, așa că a rugat-o pe Ana să fie ea cea care cere divorțul.

Dacă ea nu va face acest demers până în septembrie, Laur va muta divorțul în instanță. Nimeni și nimic nu îl mai poate întoarce din drum, însă încă mai speră ca separarea să se facă în liniște. Pe cale amiabilă", ar mai fi spus aceleași surse.