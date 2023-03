Anamaria Prodan, mesaj pentru Reghe: Nu mai are rost răutatea sau avocații care sărăcesc fără milă familia noastră

"Nu știu când este procesul. Eu și copiii ne dorim să terminam circul din presă care nu face bine nimănui. I-am transmis lui Laurențiu de multă vreme că ne dorim liniște! A venit, zic eu, momentul să mergem frumos, ca doi părinți mândri, mai departe", a declarat impresara, pentru Click!

"Nu mai are rost răutatea"

"E timpul să-și caute băiatul. Să-l ajute și să-i fie alături. Fiecare dintre noi e fericit în acest moment. Deci?! Nu mai are rost răutatea sau avocații care sărăcesc fără milă familia noastră! Am spus și o mai zic! Familia asta minunată a noastră și copiii ăștia de vis nu merită acest circ. Vă mulțumesc!”, a mai spus impresara.

Când a aflat Anamaria Prodan că Reghe o înșală

Anamaria Prodan a mărturisit că, în urmă cu mai mulți ani, au apărut primele informații potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar fi fost infidel.

"Atunci, când au început să iasă toți, stăteam cu Laurențiu de vorbă și îi spuneam: "Te rog, oprește-te. Nu voi mai putea face față. Eu sunt singură și am deschis războaie pe fiecare front și nu mai duc". A ieșit Gigi Becali și a zis că are amantă de opt ani, i-a deschis afaceri din banii familiei. E alta (n.r. amantă)… Vuia tot orașul, iar amanta râdea și arăta la tot orașul… și poze", povestea Anamaria Prodan, în decembrie, în cadrul unui podcast.

"I-am distrus pe toți cei care au vorbit"

"Și atunci i-am spus: "Ai grijă că începi să te clatini din ce în ce mai tare și vezi că nu te distrugi tu, ne distrugi pe toți". S-a liniștit când a plecat din țară, că nu mai aveam cum să rămânem aici. Și am plecat împreună (…) Și-a revenit, am construit de la început tot ce se clătina, am venit cu fier beton, i-am distrus pe toți cei care au vorbit", a mai spus impresara atunci.

"Nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui"

"N-am înțeles lipsa asta acută de mândrie și de bărbăție, adică să iei ceva ce au aruncat toți, ceea ce au luat, au consumat și au aruncat și tu să ajungi ultimul, să iei resturile. De ce? Când unde te-am adus eu atât de sus nici măcar nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui. Trebuie să te uiți spre cer întotdeauna", a mai povestit Anamaria Prodan.

"Erai Laurențiu Reghecampf, erai soțul Anamariei Prodan. Aveai două fete de se învârteau după soare. Aveai un băiat minunat, aveai un băiat mare din prima căsătorie. Tu trebuia să fii stâlpul acestei familii (…) Am stat lângă el secundă de secundă, verificat la sânge", mai spunea Anamaria Prodan.

