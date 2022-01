Anamaria Prodan, despre viața sa intimă: Mi-am ales singură bărbaţii!

Anamaria Prodan face noi dezvăluiri din viața sa personală și profesională. Agentul FIFA a povestit într-un podcast recent despre relația cu Adrian Mutu, dar și despre faptul că, de-a lungul timpului, și-a ales ”singură bărbații”.

”Eu fac totul de la A la Z la firma mea. Nu am colaboratori. Adi era jucător la Fiorentina când m-a sunat. Eu toată viaţa am urât să mă aleagă un bărbat. Eu mi-am ales singură bărbaţii toată viaţa. Nu am suportat asta. Mă refer la toate planurile şi sportiv şi în viaţa personală. Adi era numărul 1 atunci.

Când Adi Mutu m-a sunat şi mi-a spus că e el şi vrea să stăm de vorbă toate gagicile din ţara asta trecuseră pe la Adi. Credeam că e caterincă că mă sună pe mine. Am zis, bine, mă, şi am închis. În momentul când vorbeam la masă cu Adi Mutu m-a sunat el. El spunea că vrea să facem un cartel al impresarilor. Cine mai era ca mine atunci”, a dezvăluit Anamaria Prodan la podcastul lui Codin Maticiuc.Citeșe mai multe, pe RADIO DC NEWS!

