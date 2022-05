Anamaria Prodan ameninţă că îl dă în judecată pe Laurenţiu Reghecampf

După ce Reghecampf a spus că "nu mi-am dorit niciodată ce îşi dorea Anamaria", impresara a reacţionat ferm.

”Ce își dorea el? Păi habar nu are ce-și dorea, cred (râde, n red.). Eu mi-ai dorit să fie numărul 1. L-am făcut. Azi, când nu mai are busolă, căci eu și copiii am fost busola lui, își dorește copii cu oricine… Cu noi era ordine și disciplină, la noi nu exista copii în afara căsătoriei. Pentru noi, lumea pe care presa a zugrăvit-o și în care Reghe trăiește azi nu există. Nu mă interesează să vadă copiii mei așa ceva”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

Ameninţă că îl dă în judecată

Întrebat dacă momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa a fost cel care a pus cruce căsătoriei, Reghecampf a răspuns afirmativ.

”Să aud eu că zice Reghe așa ceva (că impresara l-ar fi înșelat și ea pe antrenorul Craiovei, n. red.) că-l dau în judecată de vorbește singur până achită!”, spune Anamaria Prodan

Duminică, de la 22:30, telespectatorii vor avea parte de o ediție de colecție a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Laurențiu Reghecampf, renumitul antrenor de fotbal, vine în fata lui Denise Rifai pentru a răspunde tirului de întrebări, menite să facă lumină în diferite aspecte din viața sa, atât în ceea ce privește viața personală, cât și cariera profesională.

Laurentiu Reghecampf a debutat în localitatea natală, la echipa de juniori FCM Târgoviște. În 1996 a ajuns jucător la Steaua București, îndeplinind astfel visul cel mare al tatălui său. Laurențiu Reghecampf a fost unul dintre fotbaliștii români care au făcut carieră în Bundesliga. Și-a început cariera de antrenor la 34 de ani, la FC Snagov; după succesul cu Concordia Chiajna a bătut palma cu Gigi Becali și a reușit să ducă Steaua în optimile UEFA Europa League. Succesul financiar l-a obținut în urma contractelor semnate cu echipe din Orientul Mijlociu. În prezent, acesta este antrenor la CS Universitatea Craiova.

Laurentiu Reghecampf a fost căsătorit de doua ori și are trei copii, Luca, Laurențiu Junior și Lia. Recentul scandal al separării de Anamaria Prodan l-a adus puternic sub lumina reflectoarelor.

