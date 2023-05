Ana Morodan revine la TV. Când va fi văzută din nou pe micile ecrane. "Îți spun ce am vorbit cu producătorii" / Foto: Facebook Ana Morodan

Ana Morodan revine la TV, după ce a avut numeroase probleme cu legea, fiind prinsă la volan, deși ar fi consumat aoclool și s-ar fi aflat sub efectul unor substanțe. Într-un interviu pentru Fanatik, ea a dezvăluit că încă are emisiunea Anetna Stars și, în plus, continuă filmările.

Show-ul "REAlă" a fost scos de pe post în urma problemelor pe care vedeta le-a avut cu legea, la finalul lunii martie. Decizia ca emisiunea să nu mai apară o perioadă a fost luată de comun acord. În plus, se pare că chiar Ana Morodan a solicitat ca pentru o perioadă să ia o pauză de la filmări. Astfel, Contesa Digitală va reveni pe micile ecrane din vara aceasta.

Ana Morodan: Am prins un avans și noi filmăm în continuare pentru emisiune

"Eu n-am fost niciodată plecată de la Antena Stars. Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc. Am stabilit toți de comun acord ca în perioada în care eu am fost la procuror și toate lucrurile care s-au întâmplat, nu puteam să apar pe post râzând și distrându-mă.

Contractul meu cu Antena Stars este în picioare. Nu s-a dizolvat și noi, uite, în tot răul e și un bine, că am început emisiunea asta care m-a terminat, efectiv. Și-a pus amprenta și oboseala. Căci să fii în fața camerei atâtea ore nu e atât de ușor, cel puțin pentru mine.

Am prins un avans și noi filmăm în continuare pentru emisiune. Emisiunea o să între pe post în iulie. Vom continua până anul viitor. Eu îți spun ce am vorbit cu producătorii. Pot să spun inclusiv că ieri am filmat", a declarat Ana Morodan.

"Suntem într-un update de Morodan Show"

Vedeta a fost întrebată dacă își dorește mai degrabă să își ia o vacanță, după scandalul recent în care a fost implicată.

"Sincer, sincer, nu sunt în punctul în care să mă iau să mă duc, să fac bagaje, geamantane. Au venit niște prieteni din Vietnam acum. Mi-au zis să mă duc, că e superb. Nu cred că e ok pentru mine să mă iau să mă duc așa departe. Probabil că dacă își fac treaba colegii cum trebuie, că noi suntem într-un update de Morodan Show, mi-ar plăcea, sper să și pot, să mă iau să mă duc să închiriez o casă la țară. Mi-ar plăcea să stau acolo vara asta. Să stau în natură. Bine, o casă, evident, cu internet ca să pot să comunic cu echipa mea", a spus Ana Morodan.

