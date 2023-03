Ana Morodan: Am luat pastile de somn. Doar am condus fără carnet. Gata, ho! Nu am făcut alte prostii

„Am condus fără carnet. Gata, ho! Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, a spus Ana Morodan.

„La data de 28 martie, polițiști ai Brigăzii Rutiere, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu în sectorul 1, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla o femeie. Conducătoarea autovehiculului nu s-a conformat, și-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu două autovehicule.

În urma accidentului de circulație au rezultat doar pagube materiale.După stabilirea identității conducătoarei auto, polițiștii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat, cât și pentru stabilirea preliminară a prezenței în organism a substanțelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat.În acest context, polițiștii au procedat la conducerea persoanei în cauză la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, unde și de această dată a refuzat. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de “refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, a transmis Poliția.

Câteva ore mai târziu, s-a urcat din nou la volan.

„Totodată, în aceeași zi, în jurul orei 22:20, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe o stradă din sectorul 1, au oprit un autovehicul condus de o femeie.

După stabilirea identității, au făcut verificări cu privire la situația juridică a dreptului de a conduce, iar cu această ocazie au constatat faptul că femeia figura cu permisul de conducere reținut ca urmare a dosarului de cercetare penală întocmit în conformitate cu prevederile art. 337 din Codul Penal. De asemenea, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive. În acest context, conducătoarea autovehicului a fost condusă la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, iar în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 335 alin. 2 și 336 alin.2 din Codul Penal.

În baza probatoriului administrat în cauză, organele de cercetare penală din cadrul Brigăzii Rutiere au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în vederea luării unei măsuri preventive”.

