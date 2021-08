Amendă penală pentru un bărbat din Alba: i-au fost decontate servicii turistice în baza unor facturi false

Un bărbat a primit amendă penală în valoare de 1,450 de lei, după ce în baza unor acte false i-au fost decontate servicii turistice, deși valoare facturilor nu fusese achitată. Dosarul penal a fost întocmit pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, informează Ziarul Unirea.

„În actul de sesizare s-a reținut în esență că inculpatul A.A., prin atestarea unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv prin cererile din data de 22.01.2014 și 02.02.2015, la care a atașat facturile fictive, cu valoarea de 8408 lei și cu valoarea de 9010 lei emise de ***** SRL și semnate de inculpat a indus-o în eroare pe persoana vătămată SC B.B.B., care i-a decontat parțial serviciile turistice fictive menționate în facturi, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 8.704 lei, iar ulterior, deși nu a achitat contravaloarea facturilor, a întocmit în fals 2 cereri de restituire adresate societății A. TRAVEL & EVENTS SRL prin care a solicitat restituirea totală a sumelor menționate în cuprinsul facturilor”, scrie rechizitoriul.

Judecătoria Alba Iulia „în temeiul art. 322 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. raportat la art. 396 alin. (4) și (10) C.proc.pen. și art. 61 alin. (1) – (3) și (4) lit. c) C.pen. stabilește în sarcina inculpatului A. A., domiciliat în mun. A. I. jud. A., fără antecedente penale, pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.450 lei (echivalentul a 145 zile-amendă a câte 10 lei/zi) pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (6 acte materiale).

Diplome false la admiterea la Drept

O femeie de 24 de ani și un bărbat de 30 de ani au încercat să se înscrie la Facultatea de Drept și Științe Administrative de la Universitatea „Ștefan cel Mare” în baza unor diplome de Bacalaureat false. Reprezentanții Facultății de Drept și Științe Administrative de la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava au sesizat Biroul Universitar din cadrul Poliției Municipiului Suceava, miercuri după-amiază, reclamând că două diplome de BAC depuse la dosarele de admitere ridică suspiciuni rezonabile de fals.

Ionuț Epureanu a precizat că în cauză „s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, fapte prevăzute si pedepsite de art. 322 si 323 din Codul Penal, cercetările fiind continuate de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava sub coordonarea unităţii de parchet”.