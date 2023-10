„Care este istoria Romanian United Fund, cum a început această organizație. Totul a început pe 6 decembrie 2018, când la Chicago a avut loc o întâlnire, eram atunci peste 80 de oameni, adunați undeva în centrul orașului Chicago și am început să ne întrebăm cum am putea ajuta România. Ce ar putea face fiecare dintre noi? Atunci am auzit, a fost ca un ecou în vocea fiecăruia dintre cei din sală, majoritatea spuneau: „și eu aș vrea să ajut!” unii spuneau: „Eu aș vrea să ajut pădurile din România!” Alții ar fi vrut să ajute pe zona de sănătate, dar toată lumea spunea că nu există nici măcar un sistem prin care noi să ne putem implica și plângerea lor era că în comunitatea românească nu se face nimic, decât mici și bere. Cred că atunci am auzit o chemare, o dorință de a spune că nu este suficient ceea ce am făcut până acum” a dezvăluit președintele Romanian United Fund.

Primul proiect

„Dacă vrem să ne uităm în jurul nostru responsabilitatea este pe umerii noștri și am lansat ideea pornirii unei organizați nonprofit, care să fie o organizație profesională, așa cum fac și americanii, finanțată de la început cu un buget, dar care în același timp să capteze aceste resurse de voluntariat și să încercăm să direcționăm aceste energii într-o direcție care să ne unească pe toți și să încercăm să creăm cât mai mult impact. Primul nostru proiect a fost finanțarea unui videoclip care se numește „Așa a zis bunica”, cu Mircea Bravo. Ideea a fost să implicăm diaspora să iasă la vot în anul respectiv, videoclipul a avut peste 16 milioane de vizualizări și a fost un succes masiv. Acest prim succes ne-adat tuturor un imbold și am înțeles că putem să facem o diferență chiar din Statele Unite sau de oriunde din lume” a povestit Mihai Lehene, exclusiv pentru DC Media Group.

