Alina Sorescu, după un an greu care a adus divorțul în căsnicia sa: Am învățat că e important să mă prețuiesc și să am încredere în ce simt

"Anul 2022 a fost pentru mine unul al renașterii și al împlinirii din punct de vedere profesional, mai ales că am avut multe proiecte pe care le-am dus la bun final. Închei anul în stil mare, cântând la Ateneul Român, într-un concert caritabil de Crăciun. Motivul transformării mele sunt eu. În viață trecut prin tot felul de etape, și în momentul acesta mă bucur foarte mult de lucrurile care se împlinesc din punct de vedre profesional.”, a spus artista la Antena Stars, scrie Ciao.

"Așa este în viață - și cu experiențe frumoase și cu experiențe mai puțin frumoase din care trebuie să învățam. A fost un an complicat. Din toate experiențele învățam și am învățat că e important să mă prețuiesc și să am încredere în ce simt. Orice schimbare vine cu o perioadă de adaptare, dar suntem bine.”, a mai adăugat vedeta.

Nu exclude posibilitatea să-şi refacă viaţa amoroasă

La scurt timp după ce în presă a apărut zvonul că Alexandru Ciucu ar avea deja o relație la Paris, vedeta a fost întrebată dacă s-ar mai căsători vreodată. Răspunsul Alinei a fost unul categoric.

"N-aș spune nu niciodată. Nu mă gândesc acum la asta. Prioritatea mea sunt fetițele. Este firesc să-mi doresc să fim bine, să fim fericite. Nu mă gândesc departe, divorțul nici nu a început să aibă loc”, a dezvăluit Alina Sorescu, conform Viva. Chiar dacă n-ar spune "nu" la gândul unei căsătorii în viitor, artista are alte priorități acum şi se concentrează, momentan, pe viitorul celor două fetițe.

Alexandru Ciucu a mai fost căsătorit

Numele primei soții a lui Alexandru Ciucu este Ana Cristina. Dragostea dintre cei doi ar fi fost mare și plină de pasiune, Ciucu făcând un gest extrem și plecând de acasă. Însă sentimentele s-au stins destul de repede, la doar două luni după căsătorie cei doi divorțând. S-a speculat la acea vreme că tatăl designerului ar fi fost cel care s-a împotrivit uniunii. ”Prima mea căsătorie a fost un impuls de moment, un teribilism al vârstei, fără pretenția de a fi fost un pas gândit și pus la cale cu seriozitate. Ne cunoșteam de o lună când ne-am hotărât să o luăm pe acest drum pentru care încă nu eram pregătiți”, a declarat Alexandru Ciucu, în trecut, pentru revista Tango, citată de publicația Redacția. Reamintim că la începutul anului 2022, Alina Sorescu (35 de ani) a depus actele de divorț de partenerul ei, Alexandru Ciucu (46 de ani).

