Alina Ilioi Mureșan, în televiziune de la 17 ani. Prezentatoarea a povestit cu ce situații s-a confuntat în timpul live-urilor / video

Alina Ilioi Mureșan, gazda emisiunii „Alături de tine”, difuzată de luni până vineri la A7TV, a vorbit despre cele 870 de ediții live realizate în doar 3 ani jumătate.

„Mă uitam zilele trecute să văd câte ediții am realizat în trei ani jumătate. Nu mi-a venit să cred când am văzut că sunt 870 de ediții, toate live și cu o durată de 2 ore fiecare.

Am adunat acolo un palmares. Până la sfârșitul vieții aș putea să redifuzez interviurile respective. La fel și lansările de carte. Când am început să le număr m-am întrebat de unde am avut timp”, a spus Alina Ilioi Mureșan.

Prezentatoarea a specificat că în cele 870 de ediții a avut 1.740 de invitați. Mai mult, aceasta a vorbit și despre situațiile cu care s-a confruntat în timpul live-urilor.

„În fiecare emisiune de 2 ore am avut 2 invitați. Apar tot felul de situații. De exemplu să se ridice invitatul de pe scaun în timp ce tu vorbești cu telespectatorul.

Eu nu-i mai spun presiunea live-ului. Pentru mine este farmecul live-ului. Îmi place foarte mult să fiu live. Eu promovez sinceritatea, asumarea și că e bine să fim ceea ce suntem. Mi se pare că live-ul îți dă ocazia aceasta pentru că nu mai poți să retragi ceea ce este acolo. Ce ai spus, ai spus. Ce ai făcut, ai făcut și îmi place foarte mult acest lucru.

Am realizat că dacă ai o menire pe pământ, o misiune de la Dumnezeu sau dacă ești în locul în care trebuie să fii, nu găsești neapărat o explicație pentru cum reușești, de unde timp, de unde atâția invitați, cum poți să te descurci și multe altele. Curg de la sine, vin de undeva de sus și ai inspirație. Chiar cred că sunt în locul potrivit și de aceea am și rămas în acest loc, fie că vorbim de TV sau de domeniul cărților. Mă regăsesc foarte mult și fac cu drag”, a precizat prezentatoare TV.

Alina Ilioi Mureșan a povestit cum a intrat în televiziune la vârsta de 17 ani.

„Televiziunea nu a fost în permanență în mintea mea. Îmi doream să scriu pentru că îmi plăcea foarte mult să citesc. Îmi doream să fiu detectiv, fie scriitor, iar la un moment dat mi-am dorit să fiu psiholog. Televiziunea m-a găsit pe mine și m-a tras pentru că niciodată nu am avut dorința asta. Când mă uitam la televizor nu spuneam că aș vrea să fiu în locul prezentatoarei, că sunt fetițe care de mici își doresc acest lucru. Eu n-am avut această dorință. Eu eram cu lupa, îmi doream să descopăr. Când aveam 12 sau 13 ani am fost în vizită la Cluj cu sora mea, la o televiziune, că era invitată acolo și a trecut directorul televiziunii pe lângă mine și mi-a zis că am față de televiziune, că o să ajung la televizor. Am început să-mi zic în minte că omul respectiv vorbește prostii, că eu nu vreau la televizor.

Și chiar mă amuzam cu asta. Le spusesem și acasă părinților „Uite ce mi-a zis domnul Iosif, că am față de TV și o să ajung la televizor, că am un viitor în televiziune”.

La 17 ani s-a întâmplat să mă observe cineva. Prezentam un eveniment în liceu și au venit să filmeze și mă aștepta cameramanul să mă întrebe dacă am cursuri în televiziune și evident i-am spus că nu aveam nimic. Și m-a întrebat dacă vreau să vin la ei în platou pentru niște probe. Am acceptat. Am luat-o mai mult ca pe joacă, să văd cum e, nu că mi-aș fi dorit. Mi-au pus în față camera, un text și m-au pus să citesc. M-au înregistrat și după o săptămână m-a și sunat șeful ca să mă întrebe dacă pot merge până la ei ca să discutăm. Mi-a zis că am o dicție foarte bună, că am citit extraordinar și dacă vreau să fiu prezentatoare de știri. Mi-au făcut carte de muncă, m-au angajat cu acte în regulă și am început așa drumul televiziunii”, a declarat Alina Ilioi Mureșan în cadrul emisiunii „Întâlnire cu arta”.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

