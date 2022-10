Alina Gorghiu vrea mai multe femei în viața publică: Avem nevoie de o legislaţie care să impună un procent relevant  

România are nevoie de o legislaţie care să impună un procent relevant al femeilor în viaţa publică, a declarat, miercuri, preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.

"Sunt una dintre femeile din România care atunci când a intrat în politică a crezut în şansa de a face politică pe picior de egalitate cu bărbaţii. Şansa asta s-a dovedit a fi iluzorie. În timp ce treceau anii, am constatat că nu se fac aceleaşi progrese pe care mi le imaginam cu privire la sensibilitatea societăţii româneşti pentru rolul femeii în viaţa publică, motiv pentru care, dacă la început de carieră credeam că nu este nevoie să impui cote de gen în politica românească, vă spun cu toată responsabilitatea că am suportat un exerciţiu de maturizare accelerată şi am ajuns la concluzia că avem nevoie de o legislaţie care să impună un procent relevant al femeilor în viaţa publică", a afirmat Gorghiu, la conferinţa "Reprezentarea politică a femeilor în România", organizată de Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor.

Femeile reprezintă peste 51% din populaţia ţării noastre





Ea a precizat că, în prezent, femeile reprezintă peste 51% din populaţia ţării noastre. "Atunci când ai mai mult de jumătate din populaţie femei şi vocea femeilor nu este auzită în forurile legislative, în Executiv, în Consilii de administraţie, în viaţa publică în general, atunci este limpede că o parte din tematica din societate, din agenda publică a societăţii nu se regăseşte în niciun fel de proces de decizie. În Parlament, la momentul acesta, avem o reprezentare de 18 - 19 procente, iar în Guvern avem minunatul procent de 9, asta pentru că am dublat prezenţa prin Ligia Deca de foarte scurtă vreme. (...) Până la 50%, e cale lungă. Lucrurile acestea se pot realiza cu o critică constructivă, cu măsuri legislative coerente", a transmis Alina Gorghiu.



Preşedintele interimar al Senatului i-a rugat pe parlamentari să încerce să trateze "mai puţin superficial" tema femeii în politică.



"Mă gândesc foarte serios la o iniţiativă legislativă care să reglementeze, dar expres. O să mă gândesc la o modificare legislativă care să spună aşa - nu ai o listă care să aibă şi femei şi bărbaţi în mod echilibrat, atunci lista este de drept respinsă, anulată. Cu toate nuanţările pe care merită să le facem în această iniţiativă legislativă, vă cer suportul în a construi acest proiect de lege", a explicat Gorghiu.

