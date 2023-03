Alin Stoica, fost fotbalist la Anderlecht, iese la atac împotriva lui Gică Hagi: Hagi şi gaşca lui făceau tot ce voiau la echipa naţională

"O să fiu acuzat că iar vorbesc din răutate față de Gică Hagi și de unul sau altul din gașca lui de la echipa națională, că se știe că acea gașcă era formată din Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu și Ilie Dumitrescu. Însă, mie îmi place să spun lucrurilor pe nume, așa cum le-a spus și Dănuț Lupu. Nu vorbesc din nicio răutate, dar Lupu a avut dreptate. Hagi și cu cei din gașca lui făceau cam tot ce doreau pe la echipa națională, iar acum s-au dus vremurile alea. Am simțit și eu pe propria piele pentru că i-am prins și eu pe acolo, deși eram pe atunci un puști de 18 ani. Dănuț Lupu v-a dezvăluit acum câteva săptămâni ceea ce i s-a întâmplat pe la echipa națională, dar hai să vă spun și eu alta, iar de această dată problema e strict legată de mine. Ei bine, cum vă explicați că eu am fost pe lista jucătorilor convocați pentru Campionatul Mondial din Franța 98 până în ultima zi, iar în ultima zi am fost out de pe listă?

Și știți cine mi-a luat locul? Nea Puiu Iordănescu m-a scos pe mine de pe listă și l-a băgat pe Ilie Dumitrescu. Eu aveam 18 ani și jucam la Anderlecht, nu pe la orice echipă de prin Europa, iar în locul meu a fost băgat Ilie Dumitrescu, cel care la ora aia cânta la pian și picta tablouri prin Mexic. Că de Ilie Dumitrescu ca fotbalist la vremea aia nu mai puteai vorbi, dar asta a fost viața. Să îl întrebați pe Belodedici ce fotbal juca Ilie prin Mexic. Cine m-a scos și cine a făcut ca eu să nu merg în Franța, trageți voi concluziile, că apoi eu mi-am dat seama cum stă treaba la echipa națională. Și chiar mă deranjează că tot îi alintați cu Generația de Aur, dar generația de aur este Steaua 86. Această generație a câștigat Cupa Campionilor. Ce a câștigat Gică Hagi în 94 cu România?

Am câștigat două meciuri, cu Columbia și Argentina. Și nu jucam așa cum jucau Xavi, Iniesta și Messi la Barcelona. Noi jucam doar pe contraatac. Vă spun că am câștigat doar două meciuri, că la vremea aia SUA nu puteai spune că e o echipă de fotbal cu cântărețul Lalas în ea. Elveția ne-a dat cu terenul în cap, iar de Suedia nu am fost în stare să trecem nici măcar cu un om în plus. Dar ce a făcut România cu Gică Hagi în teren la EURO 96? De asta nu mai vorbim? Eu vă spun că dacă generația noastră, mă refer la Mutu, Lobonț, Chivu, Marica, Rădoi, Alin Stoica era unită, noi făceam treabă mult mai bună decât generația lor, dar noi, din păcate, nu am fost uniți", a declarat Alin Stoica pentru Prosport.

Alin Stoica, despre neconvocarea lui Ianis: Gică este incredibil. Oricum o dai, tot nu e bine

"Am citit și eu ceea ce a spus Gică Hagi despre neconvocarea lui Ianis nici măcar pe lista preliminară, dar Gică este incredibil.

El are impresia că lui i se cuvine totul. Dacă Edi îl convoca pe Ianis și îl băga doar câteva minute sau nu îl băga deloc, ieșea apoi Gică și țipa că Ianis iar a fost chemat la națională să care geanta. Oricum o dai cu Gică tot nu e bine. El a fost cel mai mare, el a fost cel mai titrat… Însă, Belo de ce nu iese să țipe așa ca el? Belodedici e mult mai titrat decât Hagi. Câte Cupe ale Campionilor are Hagi și câte are Belodedici? Gică l-a pus într-o postură proastă și pe Pitu. Oare ce o mai zice Pitu acum când citește? Adică, îl dai cu 2 milioane la Bordeaux, dar acum scoți în evidență că acest copil nu prea joacă acolo? Păi cum vine asta? E valoros sau nu? Am râs singur prin casă când am citit ce a spus Hagi de Pitu.

Eu zic că Edi Iordănescu a procedat corect, iar Gică Hagi dacă zice că tot iubește România, oare acum nu își dă seama că Edi nu are nevoie de scandal înaintea startului acestor preliminarii? România are nevoie de liniște, că și așa am ajuns unde am ajuns. Iar dacă nu îl lăsăm pe Edi să lucreze în liniște, atunci să nu vă mire dacă o să avem probleme și cu Andora. Acolo o să ajungem din cauza circului pe care îl tot dezvoltăm în fotbalul românesc.

E și Ianis Hagi vreun Zlatan Ibrahimović și nu știe Edi? Eu sunt convins că Edi și-a făcut toate calculele, iar dacă el a decis că la aceste două meciuri nu trebuie să îl convoace pe Ianis Hagi, atunci hai să mergem pe mâna lui și să nu mai facem atâta scandal. Dar lui Gică Hagi nu îi convine niciodată nimic și găsește mereu câte un motiv de scandal cu unul sau altul”, a încheiat Alin Stoica.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News