Alfred Bulai dă cărțile pe față despre acordul PSD - PNL: Se știu de 20 și ceva de ani. A zis ”Știi ceva, să dispară Cîțu” și era IMPOSIBIL

”Era destul de evident câștigul lui Cîțu, era greu de crezut că tabăra lui Orban ar fi câștigat. Lucrurile erau, cumva, aranjate și, după mine, acesta a fost evenimentul care a marcat din toate punctele de vedere. (...) După momentul 25 septembrie am asistat, într-adevăr, la evenimente mult mai importante, dar sunt la nivel politic național importante, nu pentru viața partidelor: schimbarea Guvernului și criza, prima criză de mai mare anvergură pe care am avut-o, de mai mult timp. Avem o perioadă cu mari surprize, din punctul meu de vedere, poate anticipabile. Eu am fost printre primii care au sugerat că mai naturală este relația PNL cu PSD decât PNL cu USR. Mă bazam pe faptul că pesedistul și penelistul seamănă între ei, se știu de 20 și ceva de ani unii dintre ei, au multe proiecte locale împreună.

”N-au fost chiar atât de șocați”

Era competiție deschisă la PNL și mi-aduc aminte că le-am zis - eram într-o emisiune cu cineva de la PNL și cu cineva de la PSD- ”mâine, poimâine, veți fi împreună”. Au râs: ”Nu, dom`ne, nu e...”. Bine, mă! Mi-a fost gura aurită! S-a întâmplat acest lucru, pentru unii total neașteptat, pentru alții nu. În general, oamenii apropiați de scena politică n-au fost chiar atât de șocați, mai ales că mariajul PNL cu USR a fost nefericit de la bun început. Fata cu băiatul nu s-au plăcut. Câțiva dintre USR-iști suportau PNL-iștii și invers, dar, pe ansamblu, existau mari tensiuni și pentru că PNL a încercat să-și aroge rolul de lider absolut al coaliției, dar el plecase cu stângul din cauza negocierii lui Orban. Și asta uităm...

USR s-a supărat și a zis ”știi ceva, să dispară Cîțu”, în condițiile în care, dacă știai jocurile mari din România, era destul de aiurea să crezi că tu vei învinge așa. Nu era posibil. În politică, trebuie să pregătești mai multe scenarii, să te joci puțin. Există inflexibilitate și naivitate.” a subliniat sociologul Alfred Bulai, în cadrul emisiunii ”Nod în Papură” de la DCNews și DCNewsTV.

Jurnalistul Val Vâlcu l-a întrebat cum putea PNL guverna cu un USR pentru care totul e ori alb, ori negru, fără nuanțe.

