Alexandru Rafila: Sustenabilitatea ridicării restricţiilor este condiţionată de succesul campaniei de vaccinare anti-COVID

Sustenabilitatea ridicării restricţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19 depinde de educarea populaţiei cu privire la luarea unor măsuri de protecţie în locurile aglomerate şi de succesul campaniei de vaccinare, a declarat, duminică, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Alexandru Rafila, scrie Agerpres.



El a fost prezent la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie 'George Emil Palade' din Târgu Mureş, unde se derulează maratonul "Mureşul se Vaccinează".



"Există două categorii de efecte nedorite şi aici, sigur, depinde foarte mult de modul în care cetăţenii sunt informaţi. De exemplu, ridicarea restricţiei, a prevederii privind utilizarea măştii în spaţii deschise şi menţinerea pentru spaţii aglomerate, chiar încercarea de definire a acestor spaţii aglomerate este relativă, pentru că un spaţiu deschis în care există o aglomerare de oameni ar trebui să fie sesizat de fiecare dintre noi. (...) Cel de-al doilea risc este legat de eventualitatea pe care o consideră unii dintre concetăţenii noştri că, odată cu ridicarea acestor restricţii, nu mai există niciun fel de pericol şi că nu mai trebuie să se vaccineze", a explicat Rafila, într-o conferinţă de presă.

O părere ”puțin diferită”





Deputatul PSD a precizat că are o părere "puţin diferită" faţă de unii dintre colegii care se ocupă de campania de vaccinare anti-COVID, în sensul că ar trebui făcută "din timp" o campanie de informare a părinţilor legat de imunizarea copiilor.



"Ei sunt minori, iar părinţii trebuie să fie informaţi, pentru că şi percepţia pe care o au oamenii când se referă la propria persoană sau la copii este diferită şi cred că trebuie să existe o campanie de informare dedicată părinţilor, care să ştie exact care sunt elementele de siguranţă şi de eficacitate ale administrării vaccinului la copii. Până în momentul de faţă, din ceea ce ştiu eu, eficacitatea este mai mare la copii decât la populaţia adultă şi este bine ca aceste lucruri să fie cunoscute de către părinţi şi trebuie să existe şi o campanie dedicată părinţilor, ca să încurajeze vaccinarea copiilor între 12 şi 15 ani, într-o primă etapă", a menţionat Alexandru Rafila.

Protecția în locurile aglomerate





În opinia sa, autorităţile ar trebui să prezinte populaţiei, chiar şi prin imagini, cum anume este necesar să se protejeze în locurile aglomerate.



"Nu pot să spun doar în târguri, pieţe şi staţii de autobuz; poate să fie şi o altă situaţie şi, din cauza asta, cred că educarea populaţiei, chiar cu mici filmuleţe care să definească ce înseamnă un spaţiu aglomerat: un spaţiu aglomerat, e foarte simplu, e un spaţiu în care nu poţi să menţii distanţa măcar de un metru şi jumătate între două persoane, iar acolo ar trebui utilizată masca pentru că reduce riscul de transmitere. (...) Această încercare pe care o facem noi, tot timpul, de a defini locurile care sunt aglomerate este exagerată, câteodată, pentru că şi într-o staţie de autobuz, seara la ora 22,00, este o singură persoană şi riscul de transmitere este zero pentru că este o singură persoană în staţie. În schimb, într-un parc sau undeva unde se aglomerează lumea într-un anumit loc din diverse motive, este un eveniment cultural, sportiv şi aşa mai departe poate să constituie un spaţiu aglomerat. Lucrurile astea trebuie transmise oamenilor ca să înţeleagă la ce se referă. Acesta este unul dintre riscuri apropo de ridicarea restricţiilor", a spus Rafila.

”Mai multă” coerență din partea autorităților





El a completat că este bine că autorităţile au ridicat din restricţii, însă ar trebui "mai multă" coerenţă din partea acestora.



"Nu aş vrea să am obiecţii sau accente critice legate de decizie, e bine că a fost luată decizia asta. Singurul comentariu, dacă vreţi, este legat de coerenţă şi de coordonare pentru că au existat opinii diferite din partea diverselor persoane decidente sau care au poziţii publice importante în statul român, privind data de intrare în vigoare a ridicării restricţiilor, privind modul, interpretarea şi cred că trebuie puţin mai multă coordonare. Orice mesaje discordante repetate scad încrederea şi complianţa populaţiei, iar de lucrul ăsta am suferit probabil în tot acest an de pandemie, care a trecut. (...) E bine să existe o singură opinie din partea autorităţilor", a transmis Alexandru Rafila.