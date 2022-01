VIDEO / Alexandru Rafila: ”Nu se impune purtarea unor măști scumpe”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, că "nu există niciun fel de impunere" a utilizării unor măşti de protecţie scumpe, precizând că sunt recomandate măştile medicale şi cele de tip FFP2, în contextul în care cele textile sunt ineficiente, relatează Agerpres.

"Nu există niciun fel de impunere a utilizării unor măşti scumpe. Am văzut că, în ciuda declaraţiilor mele şi a altor membri ai Guvernului, au fost preluate puţin ciudat. Masca pe care o port eu este masca medicală cu trei straturi, nu este niciun fel de mască deosebită, ea este recomandată. Cine doreşte, poate să utilizeze şi alte tipuri de măşti, cum sunt cele FFP2, o mască cu un nivel mai înalt de filtrare. Asta nu înseamnă că cineva impune în vreun fel acest tip de mască. Nu există niciun fel de impunere, doar este vorba de trecerea de la măştile textile, care, mai ales în condiţiile în care această boală se transmite prin intermediul aerosolilor, sunt foarte puţin eficiente sau ineficiente, către uniformizarea utilizării, cu toate că ea cred că este utilizată de probabil marea majoritate a cetăţenilor (...). Deci este clar că aceste măşti medicinale, care în momentul de faţă nu sunt nici scumpe, cred că sunt accesibile, sunt mult mai utile, pentru că ele constituie o barieră eficientă în calea transmiterii. Cred că nu este vorba de o restricţie, pentru că este prezentată ca o restricţie, este vorba pur şi simplu de o perioadă limitată de timp de utilizare a acestor măşti acolo unde există aglomeraţie sau există activitate care presupune interacţiuni cu alte persoane", a spus Rafila, după şedinţa de Guvern.

Sancțiunile aplicabile

Întrebat dacă vor exista sancţiuni pentru cei care nu se conformează acestei măsuri, el a răspuns că ar putea exista discuţii.



"Nu ne-am gândit la ceea ce ar putea păţi cei care... e acelaşi lucru ca şi când nu porţi mască, până la urmă, pentru că o astfel de recomandare de utilizare a unei măşti care are eficienţă faţă de una care are o eficienţă limitată sau de fapt nu are eficienţă, apropo de tulpina Omicron. Cred că este o chestiune de bun simţ. Cred că intrăm într-o zonă în care din nou punem în discuţie nişte manopere simple care nu sunt pentru altceva decât pentru protecţia individuală şi protecţia comunităţii. Discutăm imediat despre sancţiuni. O să ne gândim dacă este cazul să existe o precizare legată de utilizarea altor tipuri de măşti", a explicat Rafila.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News