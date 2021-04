Profesorul Alexandru Rafila a fost întrebat în direct la DC News și DC News TV dacă ar mai utiliza TIR-urile de terapie intensivă în România, în contextul în care în ultimele zile au ieșit la iveală mai multe probleme grave.

”TIR-urile cred că trebuie utilizate doar pentru perioade limitate de timp. Adică una este să le folosesc pentru o săptămână, două, când am un vârf și altceva e să merg pe principiul să le folosesc luni de zile pentru că ele nu sunt proiectate ca să meargă luni de zile. Mai e un lucru, trainingul persoanelor care lucrează în aceste unități trebuie să fie foarte foarte bun pentru că se schimbă puțin datele problemei. Omul este acomodat cu un anumit circuit, cu anumite echipamente, etc. Când intri într-o astfel de incintă, care e și foarte limitativă ca spațiu și care are și alte coordonate tehnice e mult mai dificil și ceea ce cred că ne lipsește nouă, există ingineri medicali. Sunt trei, patru facultăți în România care produc astfel de specialiști. Ar fi bine ca acești ingineri să coordoneze măcar în unele spitale aceste activități de management a acestor echipamente. E o știință și trebuie să existe o persoană care știe. Eu cred că mergem la spitalele din România nu cred că o să găsim o astfel de persoană responsabilă de coordonarea activității echipamentelor și de supervizarea acestora și ea să fie și calificată în acest sens”, a declarat Alexandru Rafila.

