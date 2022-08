Alexandru Arșinel, internat în stare critică din cauza unei infecții nosocomiale. "Este o secretomanie totală vizavi de el"

Alexandru Arșinel se află internat într-un spital din centrul Capitalei, încă de săptămâna trecută. Pe lângă afecțiunile pe care le are, actorul în vârstă de 83 de ani ar suferi acum și de o infecție nosocomială, potrivit presei. Familia lui a refuzat să dea detalii cu privire la starea sa de sănătate. Actorul ar fi acum internat pe secția ATI a spitalului și și s-ar afla permanent în atenția medicilor.

"Alexandru Arșinel este într-o stare critică. Se simte părăsit de prieteni. Îi e dor de soția lui. Are complicații cu diabet, înțeleg că are și ceva la plămâni, este conectat la aparate", a relatat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, jurnalista Ioana Mandache.

Alexandru Arșinel se confruntă de mulţi ani cu probleme grave de sănătate. În anul 2013, el a fost supus unui transplant renal și a fost diagnosticat cu diabet zaharat și hipertensiune arterială, fiindu-i montat un stent la inimă.

"Este o secretomanie totală vizavi de el"

"Fiind transplantat, e supus unei medicații care îi scade imunitatea pentru a evita respingerea transplantului", a explicat medicul Nicolae Bacalbașa.

Familia nu ar vrea să ofere detalii despre actor nici măcar colegilor lui de la teatrul "Constantin Tănase".

"Fiul lui, unul dintre ei, i-a luat telefonul, noi credem că dacă Arși ar fi mai OK, nu s-ar întâmpla așa ceva. Noi nu am mai vorbit cu el de două luni. Este o secretomanie totală vizavi de el, înțelegem că familia vrea să îl țină protejat, dar poate pentru el ar fi bine să își vadă colegii, prietenii. Chiar și dacă ar fi foarte grav, suntem convinși că revederea cu noi i-ar face poate o mare bucurie, poate și o ameliorare a stării de sănătate a dânsului", au dezvăluit angajații teatrului de revistă pentru CANCAN.

Înainte de problemele de sănătate din acest an și înainte de a se retrage de la cârma Teatrului Constantin Tănase, Alexandru Arșinel a filmat un interviu împreună cu Dan Negru, în care a spus care ar fi ultimul lucru pe care i l-ar cere lui Dumnezeu, dacă, ipotetic, viața sa s-ar sfârși. Dorința marelui actor este legată de sănătatea soției sale.

”Încercați să faceți un exercițiu de imaginație. Mâine vine Dumnezeu și zice: Nelu, contractul pe care noi l-am semnat în 1939. Ce i-ați spune?”, l-a întrebat Dan Negru în emisiunea „Legendele”.

”I-aș spune: Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în această lume, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată să ies din încurcături. Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi: Doamne, ajută-mă. Și te rog ajută-mă ca Marilena să se simtă puțin mai bine. Mă închin în fața ta, în fiecare zi, las-o pe Marilena să se simtă mai bine”, a declarat Alexandru Arșinel în interviul de pe YouTube.

Totodată, invitat la emisiunea “Exclusiv VIP”, al lui Cristi Brancu, de la Prima TV, Alexandru Arșinel a vorbit anterior despre cum l-a afectat renunțarea la funcția de director artistic al Teatrului Constantin Tănase. Vezi mai mult AICI.

