Alexandra Stan, avansuri din partea unui afacerist "puțin căsătorit": Să-ți fie rușine! Mi-e scârbă

"Bună. Hai să începem cu dreptul. Eu sunt Alex, 38 de ani, București, puțin căsătorit. Conduc ceva companii în domeniul transportului. Locuiesc în zona de nord, firma o am la periferie unde am și garajul mașinilor. Pe scurt că nu îmi place vrăjeala. Uite care e treaba, ești superbă și aș vrea să ne cunoaștem. Dacă tu consideri că merită să continuăm discuția, ar fi o plăcere. Îți poți face și un cont fals și o continuăm acolo. O zi bună", i-a scris afaceristul Alexandrei Stan.

"Să-ți fie rușine! Mi-e scârbă"

"Nu știu dacă e pe bune sau nu, dar dacă e, să-ți fie rușine! Mi-e scârbă, sincer", i-a transmis aceasta pe Instagram.

"N-am mai primit niciodată o chestie de genul ăsta. Eu înțeleg, sunt sexy, mi se văd sfârcurile, una alta, îți place de mine, mă apreciezi. Băi, dar să și spui că ești un pic căsătorit, pe bune frate? Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa, că poate mă urmărește săraca femeie. Cred că așa ar trebui să fac. Eu mă gândesc că taică-miu are telefon și mai stă pe Facebook și să-i scrie chestii de genul ăsta, poate mă și știu cu ea. (…) Nu înțeleg aia cu transportul. Adică, gen, omul are bani și e ok că e puțin căsătorit. Nu vreți să știți cât de tare m-am enervat", a mai spus Alexandra Stan.

Alexandra Stan, mai hotărâtă ca oricând să-şi învingă boala: "Ok, bun, eu nu fac cancer!"

Alexandra Stan a descoperit recent că suferă de o boală autoimună. Cântăreața s-a destăinuit, fără cenzură, în cadrul podcastului lui Mihai Morar - Fain și Simplu. Spune că va face tot ce-i stă în putinţă ca să se facă bine.

Artista suferă de Tiroidită Hashimoto, o afecțiune în care sistemul imunitar atacă tiroida. Aceasta a spus că imediat după ce a stat de vorbă cu medicul, a simţit nevoia să facă schimbări radicale în viața ei: a eliminat tot ce era negative și toxic, de la alimente şi obiceiuri până la oameni şi relaţii.

"Eu nu fac cancer!”

"Doctorul mi-a spus că depunerile pe care le aveam eu de calcitonină, care este un hormon, sunt foarte rare, că de obicei apar doar în cazul unui cancer. Am zis: „Ok, bun, eu nu fac cancer! În momentul ăsta tai tot ce e negativ și toxic în viața mea!”’, a povestit Alexandra Stan în podcastul lui Morar.

A fost căsătorită timp de 3 luni

Noul diagnostic nu este singurul aspect negativ din viața artistei. Alexandra a mai povestit că, înainte de a afla despre boală, a mai trecut printr-o perioadă dificilă. A divorțat de soțul său, după doar trei luni de la căsătorie. Motivul despărțirii atât de rapide a fost faptul că se certau foarte des. „Momentul în care mi-am dat seama că nu e ok cu el, asta era înainte să aflu de boală, a fost când ne-am întors de la Mănăstirea Nechit. (…) Când am ieșit pe ușa mănăstirii el a început să facă niște crize foarte nasoale. (…) Nu știu exact de ce avea nevoie. Avea și el niște probleme”, a completat Alexandra Stan.

“M-am îmbolnăvit de glandă pentru că nu am mâncat”

Perioada cât a participat la Survivor, în 2021, a fost foarte dificilă pentru Alexandra Stan și se pare că acesta a fost momentul în care i s-a declanșat boala. Stresul şi mesele neregulate i-au creat probleme de sănătate. „Aveam probleme cu glanda. Eu m-am îmbolnăvit de glandă, pentru că nu am mâncat și din cauza stresului. Am Tiroidită Hashimoto, este o boală autoimună, creierul meu produce anticorpi care distrug hormonii pe care îi produce glanda. Asta se întâmplă dacă ești stresat sau îți scade imunitatea. Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut. Aici (n.r. în zona tiroidei) este chackra comunicării, vorbirii”, a mai declarat Alexandra Stan în prezenţa lui Mihai Morar, potrivit viva.ro. Citește mai departe>>

