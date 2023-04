Alex Ioniţă, mesaj pentru Adrian Mutu după Sepsi - Rapid: Altădată eram siderat că nu joc. Acum are toate motivele. Atât pot

"Eu unul am jucat foarte slab, îmi pare rău pentru suporterii care au venit atâția km. Suntem într-un moment în care nu ne regăsim sub nicio formă. Suntem cu toții într-un moment mai dificil, eu nu reușesc să marchez de foarte multă vreme, nu am scuză. Îmi doresc să îmi ajut echipa, să marchez, nu pot să îmi explic momentan, atât pot momentan, ăsta sunt, îmi pare rău, (Adrian Mutu) are toate motivele acum să nu joc, altă dată am fost siderat că nu jucam, dar acum am jucat foarte slab.

Am avut o singură ocazie mai clară de gol, în afară de penalty, cea ratată de mine. Nu i-am adus mingi în fața porții ca să poată marca (Dugandzic). Am încercat să jucăm ceea ce ne-a cerut dânsul (Adrian Mutu), doar că nu suntem atât de inspirați. Ne doream cupele europene, ne doream mai mult de atât, având în vedere condițiile pe care le avem, dar nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Poate avem un trac, ca și sezonul trecut, când a trebuit să câștigăm play-out-ul. Nu au fost decât câțiva suporteri, pentru că în timpul meciului au ieșit ceilalți, din păcate. Au tot dreptul să facă acest lucru”, a spus Alex Ioniță după Sepsi Sf. Gheorghe – Rapid 2-0.

Mutu nu şi-a menajat jucătorii

"Aș vrea să încep prin a felicita echipa adversă. Am făcut un meci slab, poate cel mai slab meci de când sunt eu pe banca Rapidului. Motive sunt mai multe. Trebuie să mergem mai departe, ne așteaptă meciuri grele, nu avem ce concluzii să tragem. Dacă ne prezentăm în felul acesta în play-off, să nu ne mai gândim la cupele europene, lucrurile vor sta ca în seara aceasta.

Bineînțeles că ești mai nervos când vezi că lucrurile nu îți ies. Pe lângă o prestație slabă, dacă mai vine și ghinionul, frustrarea devine din ce în ce mai mare. Ne-au depășit la toate capitolele și au meritat victoria.

Calificarea în play-off, dacă ne-am calificat, trebuie să și jucăm la un nivel de Rapid, nu să o privim că pe un obiectiv îndeplinit și ce o fi o fi. Aveam șansa să urcăm pe locul 4, de câte ori s-au întâmplat astfel de lucruri, nu am reușit să ne ridicăm la nivelul momentului.

Gafa lui Moldo a schimbat paradigma meciului, eram noi la conducere. Asta nu înseamnă nimic. Trebuia să creăm mult mai mult în prima repriză. În repriza a doua trebuia să fim mult mai concreți.

Nu cred că e cazul să își toarne cenușă în cap (n.r. despre Alex Ioniță), ar fi vrut din toată inima să dea gol la faza aia, și Cristi la fel. La nivel de atitudine. Când ai posibilitatea să urci pe locul 4 și nu reușești să găsești motivația aia să faci un pas important… E o problemă, motivația trebuie să fie interioară. Fotbalul, când nu îl tratezi cum trebuie, nu te iartă.

(n.r. despre penalty-ul ratat în prelungiri de Cristi Săpunaru) Cred că are destulă experiență ca să își gestioneze bine aceste sentimente pe care le are.

(n.r. despre situații cu fanii Rapidului) Același lucru care s-a întâmplat și la Constanța. Rapidul e o echipă care are suporteri foarte mulți și ar trebui să se găsească soluții ca să poată intra toată lumea la meci, așa e normal, nu tribune goale.

Bineînțeles că orice înfrângere îți pune multe semne de întrebare, normal că analizăm, că o să strângem rândurile. Mai slab de atât nu cred că putem juca”, a spus Adrian Mutu.

